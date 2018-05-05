新五四運動 捍衛台灣根基！新聞透視－百年民主驕傲　民進黨半年毀掉

2018年05月05日 04:10 中國時報 簡立欣

台大生化研究所碩士畢業的吳炳輝獨自在傅鐘下靜坐抗議，吳炳輝表示他好不容易念到碩士畢業，畢業證書上卻是蓋著代理校長郭大維的章，所以一定要來抗議。 （鄭任南攝）

前台大校長李嗣涔說，五四運動是100年前的事，如今又來一次，今天的政府比軍閥都不如。

台大師生4日下午在台大校園發起「新五四運動」，前總統馬英九以校友身分突然現身台大聲援並參加靜坐。（鄧博仁攝）

1919年5月4日，前中研院長胡適等人發起「新文化運動」，號召知識分子捍衛民主，當年的學生領導人之一正是台大前校長傅斯年；沒想到百年後，執政者高呼「學術沒有真正的民主」，台灣竟又需要一場「新五四運動」，拯救再度蒙塵的民主、自由、法治等社會價值。

贏了政爭 不管輸了全部

昨日的活動上，多位師生都有「今天如果不站出來，明天就是自己遭毒手」的切身焦慮感，如果今天因為政治顏色不正確，行政部門就可以對龍頭大學台大任意處置，這已不只是管中閔個人的去留，也不是台大單一學校或僅止於高教體系的事，而是已經嚴重踐踏法治、動搖了台灣民主的根基。

此次蔡政府拔管，贏了政治、輸掉教育，也拔掉人民對政府的最後一絲信任和尊重。政府用一種「有罪推定」的操作，先放話給特定媒體，再依據該媒體的報導，要求台大校長當選人自證清白；最後又否定或刻意忽略對方的回應，然後再找一個新的傳聞，啟動新一輪鬥爭，這種「有罪推定」的操作，完全違反民主法治「無罪推定」的最基本原則。

綠色威權 人民不會沉默

在這次的「拔管」事件中，政府部門的傲慢、乖戾，對台大極盡凌遲，部會首長的品德低劣、口出惡言、誠信無存，已經把整個知識界惹火！甚至連身為母親的民眾都忍不住說，教育部是主管學術的最高機關，怎麼可以帶頭教壞小孩？不只是教師們，連家長們也都再也看不下去。

解嚴至今31年，一點一滴向威權政府要來的自由、民主、法治，一向是台灣最引以為傲的價值，是全民共同資產，這些都不容許蔡政府輕易毀棄！是人民該展現力量的時刻了。

(中國時報)