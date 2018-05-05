馬籲收回成命 小英神回沒麥克風

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中國時報
／台北報導

台大師生昨日發起「新五四運動」，前總統馬英九突然現身，以台大校友身分到場聲援，痛批教育部踐踏《大學法》大學自治與依法行政兩個核心價值，「這兩個價值就如同言論自由與司法獨立一樣，是民主政治不可或缺的條件」，請也是台大校友的總統蔡英文，指示行政院收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值。

馬英九還親手在黃絲帶寫下「學術自由要堅持，大學自治不可棄；教育部粗暴無禮，台大人悲憤抗議」。

蔡英文總統昨日參加產業創新系列行程時接受媒體提問，在回答完外交以及台北市長議題後，現場的工作人員就將麥克風收走，此時有記者突然大聲發問，指前總統馬英九挺「新五四運動」時籲蔡總統讓行政院收回成命，但蔡英文只微笑表示，「麥克風沒有了，我的聲音沒有你大。」後來蔡英文要離開時，還有記者繼續追問，此時她才說，「管中閔的事，還是由教育部回答。」

教育部政務次長姚立德表示，台大校長遴選具有指標性作用，將審慎收集資料，作全盤考量，盡可能在下周六台大召開臨時校務會議之前，發布公文給台大。

前內政部長、台大土木系教授李鴻源表示，無論是獨董還是大陸大學兼職等案，都查過千百遍，但教育部的理由都很勉強，「做出如此親痛仇快的事情，民進黨要付出很大的政治代價。」

但金管會主委顧立雄昨表示，管未取得台大正式同意前不該參與董事會決議，因這有害公司治理，將請證交所釐清上市櫃獨董申請程序。台灣證券交易所昨證實，收到金管會指示，全面清查上市公司聘任獨董情形，並在昨天下午全面發出問卷，要求上市公司7日下午2時交回，但因作業不及，緊急宣布延至11日交卷。

李鴻源強調，「只要我對你不滿，就可以找理由卡你」，這樣的事情今天發生在管中閔身上，明天就會發生在你身上，大家不要模糊焦點，台大校長遴選爭議不應放在管中閔一個人身上，要談的應是台灣的法治精神。

(中國時報)

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