藍委帶頭 黃絲帶攻占教部

2018年05月05日 04:10 中國時報 鄭舲 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

教育部「拔管」爭議持續延燒，國民黨立法院黨團昨上午到教育部外圍籬繫滿黃絲帶，呼籲執政黨「政治黑手退出校園」。藍委還衝進部長吳茂昆辦公室繫黃絲帶，表達對教育部卡管的不滿。

國民黨團昨集結黨團立委與議員參選人在台大校友會館前舉行「聲援新五四，挺大學自主」記者會，製作3000條「大學自主」、「挺管用的」黃絲帶，響應新五四運動。

國民黨團表示，「五四」是近百年前一個象徵知識分子憂國憂民、追求民主自由精神的日子。因教育部「拔管」風波，台大校園內展開「新五四運動」，強烈抗議蔡政府違法亂紀，100多天來以威權獨裁手段，嚴重干涉台大校長遴選結果的粗暴行徑，肆意摧毀大學自治、自主精神。

國民黨團強調，大學自主是民主社會的核心價值之一，民進黨政府違法停止台大校長聘任案，對國內的學術發展已經造成重大傷害。教育部以一黨之私汙蔑台大及公正專業的遴選委員，完全漠視頂尖大學的國際學術形象，這種作為蹧蹋台大以及台灣整體學術界的自主和尊嚴。

一面呼高「政治黑手退出校園」等口號，也在教育部圍籬繫上黃絲帶。隨後一行人更直接進入教育部，要求與吳茂昆對話，但吳茂昆「恰巧」出外開會，黨團成員因此湧入辦公室，在吳茂昆的名牌、文具、杯子上都繫上黃絲帶表達抗議。

另外，藍委王育敏下午在立法院會質詢賴清德，「任用吳茂昆是你還是蔡英文總統的決定？」賴揆表示，「我是行政院長，我負責。」王育敏強調，根據最新出爐的民調，只有9％的人支持「拔管」，賴清德團隊正在做違反民意的事情。賴則回應，對於教育部的決定都支持。

(中國時報)