全台大學串聯 怒喊政治滾出校園

2018年05月05日 04:10 中國時報 徐養齡 、 曹婷婷 、 盧金足 ／綜合報導 ／綜合報導

台大師生發起「新五四運動」，交大、中央、成大3校，昨天同步發起「校園自主行動聯盟」捍衛大學自治，響應新五四運動；中部多所大學大學生，也在市政公園設靈堂舉行快閃公祭，悼念大學民主精神已死，聲援台大黃絲帶行動；成大學生有不同意見，10多人舉布條抗議活動正當性，雙方一度爆發衝突。

成大、交大、中央校園自主行動聯盟昨上午同步綁黃絲帶，不少教師及退休教師現身榕園，在榕樹下默默綁上黃絲帶，10點一到，全員拉起「教育家扯謊，更無法教育人」等黃布條。

現場也有反管聲音，到場學生代表陳佑維批評，該聯盟並不代表成大全體師生立場，另點名針對前主祕陳進成曾代表新黨選立委，政黨的手不該深入校園，且成大過去在推行大學法人化、南榕廣場命名時，陳進成教授都漠視校內民主程序，如今卻高舉「大學自主」大旗，讓學生不能接受。

已退休的陳進成表示，活動訴求是捍衛大學自治跟學術自由，學生針對他個人有意見，可另找別的時間跟地點表達，不需要在這種場合，他強調他20多年前確實曾代表新黨參選，但他早已退黨，學生拿他當控訴理由，他也將保留法律追訴權。

玄奘大學教授諸葛俊也在臉書貼出訊息，玄奘在新竹，我們雖小，但我們有態度！「新五四運動」是我們對政治介入校園的怒吼。

中部多所大學的大學生，昨在台中市政公園設靈堂舉行快閃公祭，悼念大學民主精神已死。活動發起人大葉大學學生王振華表示，4日是教育部「拔管」第7天，在「頭七」這天號召各地青年力挺台大學生。大葉、中興、靜宜、建國、中州及東海多所大學的學生昨穿黑衣、手臂綁黃絲帶，在快閃告別式中獻上百合花，學生設計大學民主自治「訃聞」，慟大學民主自治已在107年4月27日下午18時30分壽終正寢，並強調「不要讓今天台大的鬧劇，變成明天其他大學的悲劇」。

(中國時報)