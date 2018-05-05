海外校友發聲 要吳茂昆下台

2018年05月05日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

遍地開花！蔡政府拔管效應持續延燒，全台從北到南已有多個大學串連譴責教育部，台大多個海外校友會也發表聲明，反對政治無理干涉學術，堅決捍衛母校自由校風。全美台灣同鄉聯誼會也發出聲明，要求「反抗學術戒嚴，吳茂昆下台！」

台師大東亞系教授張崑將與校內老師發起連署，並於昨日下午步行至台大傅鐘聲援。他表示：「台大，你們不孤單！」這次站出來是擔心「今日台大，明日師大」，台大遇到的政府暴力每個學校都可能會遇到；希望教育部收回成命，承認錯誤，立即聘任管中閔先生為台大校長，懲處相關失職失格人員。

張崑將並呼籲全台人民在居家、車輛、書包、用物上繫上黃絲帶，表明反對政治無理干涉學術的決心。

而由國立北市商業大學校長張瑞雄等技職校院體系發起的全民挺大學自治連署，已有8萬4258筆，值得一提的是，其中曾任教職者1萬3341筆、現任教職者1萬2173筆，約占總連署人數30％。

此外，包括泰國、印尼、汶萊、香港、馬來西亞等多個台大海外校友會亦發出聯合聲明，呼籲產、官、學、政界立即停止惡鬥，依法行政，尊重台灣大學校長遴選委員會決議，聘任中研院院士管中閔為新任校長，勿持續戕害大學自治，台大校務推動及改革不容延宕。校友會指出，海外各校友會對台灣學術自由發展感到萬分憂心。

(中國時報)