新聞透視－哀哉！旱澇成災看老天臉色

2018年05月05日 04:10 中國時報 曹婷婷

為延長曾文水庫使用壽命，水利署推動興建曾文水庫防淤隧道，完工啟用後，每年可清淤104萬噸的淤沙。（本報資料照片）

台灣主要水庫蓄水量吃緊一覽表

很難想像，在同一座島上，卻面臨北部水庫餘裕、南部水庫見底的截然不同情境。水庫淤積是關鍵，蓄水功能欠佳之下，南台灣一到枯水期就憂水荒，一場暴雨，又擔心淪為水鄉澤國；連年面對水荒、水患更迭上演，當世界都已進化到談AI、談新興科技，我們面對水荒抗旱卻還是停留在看天吃飯，豈不哀哉！

雨季留不住水 人謀不臧

老天爺下不下雨，從來就不是人為力量所能操控，但無「雨」問蒼天，背後卻頗有一種宿命的無奈。事實上，台灣並不缺水，雖旱澇分明，但每逢梅雨季、颱風季還是會挹注大量雨水，關鍵是留不住水，才會註定到了每逢旱季就只能喊缺水，一喊數十年，根本是人謀不臧。

台灣擁有95座水庫堰壩，倘若每一座水庫都能適得其所發揮該有的蓄水功能，不至於每年雨季來臨前，重複上演一樣的困境。這個問題連小學生都知道，政府當然也知道，當務之急要做的就是清淤，強化水庫蓄水功能。但把水留住不只是靠水庫，水庫上游森林山坡地等水土保育涵養水源更是重要。

清淤杯水車薪 危機難解

台灣處於年年有颱風，加上近年極端氣候帶來強降雨，一場颱風、豪雨，水庫便瞬間滿溢，好不容易盛滿水，卻也同時夾帶泥沙沖刷而下，清淤形同杯水車薪，最終只能望著碗公變淺碟，白河水庫就是活生生的例子。

全台規模最大的曾文水庫，從去年8月1日到今年4月中旬，長達250天不曾出現單日超過80毫米以上的降雨；天公不作美在先，後天又要承擔水庫蓄水能力不彰，苦了百姓年年都處在缺水危機的邊緣。

極端氣候當前 水情嚴峻

猶記得，2009年莫拉克颱風侵台前，全台都面臨水情緊繃的嚴重旱象，包括桃園縣、基隆市、台南縣市和澎湖縣都進入一階限水；豈料，一場八八風災，水庫從旱轉為患，曾文水庫暴增9108萬立方公尺泥沙淤積，從缺水到淹水，一次次承擔「看天吃飯」苦果。

前瞻計畫中的水建設，企圖為原本瀕臨壽終正寢的白河水庫續命；曾文水庫則已在年初即宣告防淤隧道啟用，平均年排砂量達104萬立方公尺。但以曾文淤積量高達9000萬立方公尺，全數清光至少要花近百年之久。防淤成效如何？首當其衝的南台灣民眾都在等著看。

(中國時報)