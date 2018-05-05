蓄水率0 白河水庫壽終正寢

2018年05月05日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

營運超過半世紀的白河水庫，在全台95座水庫、水壩、攔河堰中，淤積量排名高居第2，原本有效蓄水量為2253萬立方公尺，因連年泥沙淤積，如今蓄水量僅剩970萬噸。「碗公變淺碟」的水庫形同失能，近來蓄水率竟只剩0，無異宣告「壽終正寢」。

攤開全台水庫蓄水數據，南部水庫一致呈現水情拉警報；其中以白河水庫掛零最醒目，也遭質疑，水情已經很緊繃，水庫竟然半滴水都沒有，「難道是擺好看的嗎？」

南區水資源局副局長簡振源說，白河水庫目前蓄水率為0，但不能說它已壽終正寢，而是為了設法延長白河水庫壽命，趁著枯水期加緊清淤與施做防淤隧道工程。

他表示，正因考量白河水庫淤積嚴重，長期以來蓄水功能不佳，今年經與嘉南農田水利會協調後，決定趁枯水期加強清淤，目前正施做壩體改善和防淤防洪隧道工程，每年將可增加20萬立方公尺排砂量，延長水庫壽命。

白河水庫淤積量高達63％，嚴重影響供水功能，甚至因水庫無法有效發揮該有的供水效益，在供水不足下導致農田休耕。過去雖每年辦理疏浚清淤，但成效相當有限，清淤完全趕不上淤積速度。

南水局說，鑑於枯水期蓄水量本來就不多，目前白河水庫確實不具任何蓄水功能，但嘉南農田水利會也已調度農業用水供灌，針對白河灌區提供水源因應，還好白河灌區本身供灌面積不大，透過如地下水或烏山頭水庫支援供灌，尚可因應。

(中國時報)