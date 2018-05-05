曾文水庫只能撐13天

2018年05月05日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

梅雨季鋒面剛過境，北部已降下首波梅雨，但對水情吃緊的南部地區，幾乎沒有幫助；根據經濟部水利署昨最新統計資料顯示，台南曾文水庫蓄水量僅剩5.73%，不僅水庫見底、長出草來，若再不下雨，有效蓄水量只夠撐13天；如何解決水情吃緊？水利署坦言，關鍵在於梅雨季是否帶來足夠雨量。

根據水利署統計，北部的翡翠及石門水庫，蓄水量分別有64.7%及60.2%，科學園區所在的新竹寶山第二水庫蓄水量也有78.7%的水準，不過，愈往南走水情就愈顯吃緊，除了曾文水庫快見底外，嘉義仁義潭水庫、台南烏山頭水庫，蓄水量只剩下22.8%、46.8%，而高屏溪川流量降到每秒11.9立方公尺，顯示雨量少、南部水情令人堪憂。

為何全台水情南、北大不同？水利署副署長王藝峰分析，主要是去年8月颱風較少、沒有明顯降雨，仰賴夏季雨量的南部水庫，到了10月蓄水存量仍不足，隨即進入枯水期；反觀中部、北部，秋、冬兩季還有雨水進帳，紓解了旱象。

5月將進入梅雨季，水利署南區水資源局長黃世偉指出，關鍵在於梅雨季是否帶來足夠雨量，後續將召集農委會、中央等各單位開水情會議，以「滾動式檢討」，視降雨、用水狀況，決定是否進一步限水。

水利署承諾，只要氣象局發布鋒面過境的氣象預測，就會與國防部合作，請空軍支援到烏山頭、曾文及南化水庫實施人工增雨任務，希望有更多水資源進帳，舒緩南部旱象。

(中國時報)