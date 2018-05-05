解渴 水回收政策刻不容緩

2018年05月05日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

根據水利署的資料，濁水溪以南的水庫有效蓄水率幾乎都在40％以下，甚至有些水庫幾近見底，反觀北部水庫有效蓄水量多在6成以上。內政部前部長李鴻源指出，南部只有颱風季才會下雨，要是今年颱風遲到的話，南部缺水問題將會很嚴重；行政院應將水回收列為優先政策。

李鴻源說，南部水庫進水量幾乎完全仰賴於颱風，不像北部降雨相對均勻，這是水文上先天不同的地方，無法去做改變。

李鴻源表示，台灣缺水的問題已經無法再靠「開源」的方式解決，只能「節流」，靠節約用水再利用。當初他在內政部長任內做了8個水回收示範廠，每天可回收30萬頓廢水，只是不清楚現在進度到哪。

李鴻源也指出，台灣排廢水和回收水分別隸屬於內政部營建署和經濟部水利署兩個單位，這兩個政府部門平常是不往來，更無法一起提出回收水政策。

他強調，水回收牽涉到內政部與經濟部，是跨兩部會的事情，兩部會必須政策一致才做得快，這時候行政院的角色就很重要，行政院應將水回收列為優先政策。

李鴻源又說，全台灣的水庫到2030年就會淤積一半以上，屆時1年會缺40億噸的水。即便想清淤，但台灣不僅大型清淤砂石車進不了深山，且耗資昂貴，也沒地方丟棄淤泥。

親民黨立院黨團總召李鴻鈞則說，水庫本身就已經有壽命限制了，再加上上游過度開發，導致全台水庫長期以來都受到淤積嚴重所苦。

李鴻鈞無奈表示，缺水問題是重複再重複，以前有800億治水計畫，後來又增加到1千多億，但是水庫依舊淤積，看不到實質改善。

(中國時報)