與陸建交 多明尼加否認拿30億美元

2018年05月05日 04:10 中國時報 鍾玉玨 、 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

針對台灣媒體報導，多明尼加與中國大陸建交，大陸以30億美元為建交籌碼，多明尼加總統梅迪納近日表示，「我倒是希望如此呢。」他接著說，「事實上，兩國建交沒有任何附加條件。」

關係平等 沒有附加條件

梅迪納說，「我相信一個被尊重的國家，可以比對方更小、更窮，但關係必須是平等的。這是我們與大陸協商下形成的關係。是一種在尊重和平等條件下的合作關係。我們只要求一個承諾，我現在就可以說，多明尼加共和國唯一要求中國的就是，我們希望中國能接收在台灣獲得獎學金的留學生，向他們提供獎學金，並承認他們已經獲得的學位。」

大陸《央視》引述梅迪納指出，「這就是我們希望從中國獲得的唯一承諾。就這一個，沒有別的了。有人說兩國建交是因為金錢，這不是真的。我認為，是有人想要在兩國建交之際，抹黑我們兩國關係。」

想要做的 站在歷史這邊

梅迪納表示，多陸兩國建交完全建立在相互合作原則之上。我們希望能夠跟中國政府廣泛合作。不論中國人民還是多明尼加人民，都能從中受益。我們想要做的是，站在歷史的一邊。多明尼加共和國不可能始終不與世界第二大經濟體，也就是中國，建立外交關係，這樣的關係必須在歷史的某個時間點建立起來。」

另外，多明尼加兩大主要反對黨也都公開支持陸多建交，表示多方不可能繼續迴避中國大陸發展崛起的現實，遲早要同大陸建交。

兩反對黨 公開支持建交

對於多明尼加總統梅迪納上述發言，大陸外交部發言人華春瑩表示：「我們注意到總統有關積極表態。多明尼加朝野和社會各界一致支援中多建交，中方表示高度讚賞。」

華春瑩說：「中多建交再次印證了堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨。螳臂當車，擋不住滾滾向前的歷史潮流。我們相信，隨著中多建交，雙方合作潛力將不斷釋放，這將為多明尼加自身發展帶來前所未有的巨大機遇，為中多兩國人民帶來實實在在的利益和福祉。」

(中國時報)