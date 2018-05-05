利誘建交？外交部應說清楚

2018年05月05日 04:10 中國時報 李文輝

多明尼加總統梅迪納表示，與大陸建交沒有任何附加條件，在多陸兩國建交之際，有人企圖抹黑兩國關係，據了解，中外媒體對於大陸對多國「誘之以利」換取邦交的說法，都來自單一洞悉來源的台灣外交部，需要說清楚，講明白。

台多斷交時，外電以路透1日報導為例，指出台灣外交部表示，大陸以30億美元的投資貸款利誘多明尼加切斷長達77年的邦誼，大陸隨後對此反駁，與多明尼加的建交並沒有預設任何經濟上的前提。

消息引述我外交部長吳釗燮說：「多明尼加總統梅迪納罔顧台多長期友好關係…，接受中國鉅額的援助。」

報導又引述一名不具名的台灣外交官員透露，初步統計，大陸至少對多明尼加撒下31億美元的投資方案，給予多國政府財物援助和低利息的貸款，其中包括新建高速公路的4億美元款項，16億美元的基礎建設款項以及3億美元蓋造天然瓦斯發電廠的成本。這名官員表示：「這是一筆台灣給不起的高額巨款」。

此外，儘管梅迪納表示，大陸已承諾接受在領取台灣獎學金的多國學生，並提供相同條件的福利。

不過，26名在台灣就讀的多明尼加留學生，前天在臉書上發表公開信，感謝台灣政府提供他們在台就學的機會與多年來的照顧。強調經過徵詢，他們大多數都不願意放棄台灣學業，希望續留台完成學業。籲請多國總統尊重他們意願，對想繼續留在台灣的學生「給予獎學金及生活費」。

(中國時報)