扁踩中監禁令 登肥皂箱開講

2018年05月05日 04:10 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

凱達格蘭基金會4日在台北舉辦13周年感恩餐會，前總統陳水扁出席，站在自備的肥皂箱上舞台，介紹「台灣勇哥」雕像義賣品，並數度親吻雕像，炒熱拍賣氣氛，最後以120萬元拍出。（張鎧乙攝）

凱達格蘭基金會昨舉辦募款餐會，保外就醫的前總統陳水扁親自出席。儘管台中監獄特別下達「不上台、不演講」等4不原則，但扁不甩禁令，當眾站上舞台前的肥皂箱，以介紹義賣品名義發表談話。他強調，「台灣勇哥沒有死」，未來《新勇哥物語》會繼續寫下去，向蔡政府喊話意味濃厚。

由於陳水扁前2年出席活動時，曾以錄影方式發表演說，明顯違反中監規定；因此今年中監批准他出席餐會的條件，除了不上台、不演講、不受訪、不談及政治，還強調「不演講包含不能以錄影方式演說」。

在陳水扁的號召下，儘管每張餐券5千元，但會場仍是爆桌，主會場塞了103桌還不夠，還得在其它樓層加開78桌，擠進至少1800人，餐券收入粗估9百萬；包括前副總統呂秀蓮、嘉義縣長涂醒哲、綠委柯建銘、姚文智、高志鵬等都到場。

在眾人簇擁下，扁進入會場時幾度難以前進，支持者不斷高喊「總統好」、「特赦阿扁」，短短數十公尺路走了5分鐘才就坐，現場沸騰猶如當年參選總統的「大進場」。

引發爭議的是，儘管中監設有禁令，但凱校仍取巧地在舞台前擺放肥皂箱，當餐會進行到一半，主持人、綠委蔡易餘就宣布開始義賣當年扁執政時飼養的黑狗、「勇哥」雕像，而介紹人就是扁，讓他順勢在「小舞台」上進行8分鐘義賣演說。

扁表示，每天晚上都抱著勇哥雕像睡覺，如今要賣掉，害他哭了一夜，「如果沒有勇哥陪我睡覺，不知道新勇哥物語是不是還寫得出來？」

扁說，卸任總統後把勇哥交給台南友人照顧，他的主人就此失去自由，當時他告訴勇哥「一定要等我回來」；未料3年前返家「我一直問勇哥還好嗎？結果牠說你太晚出來了，我已經往生了」。直到有天勇哥託夢給他說在天上非常無聊，「希望我能給牠一個頭路，所以就出現《新勇哥物語》，我已經寫了3個月，台灣勇哥沒有死，每天還能跟大家對話！」

扁強調，勇哥不能講話，但希望把自己捐出來替凱校募款，「大家不要讓勇哥漏氣，不要讓阿扁沒面子，希望大家一起喊聲，喊越多我睡越好，《新勇哥物語》我就能繼續寫下去！」言談間頗有絃外之音。在扁催促下，雕像以120萬拍出，隨後扁總共約待了1半小時才離開餐會。

(中國時報)