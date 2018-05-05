勇哥物語諷中監 進1步退3步

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中國時報
／綜合報導

中監批准阿扁參加凱達格蘭基金會餐會，但設「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」4不原則，扁4日藉新勇哥物語「感謝蔡政府」，卻諷刺說念了3遍公文，才看懂中監其實用「5-1不+3」，讓他的境遇進1步卻退3步。

阿扁保外就醫第13次展延期限至5月4日為止，一如外界猜測，中監再度核准展延3個月，延長到8月4日為止

中監核准保外就醫的前總統陳水扁參加凱達格蘭基金會募款餐會，訂出4不原則，也不准主持藝術品拍賣活動，阿扁4日早上發表「新勇哥物語」，藉由虛擬角色勇哥說，阿扁這次終於可以進入會場吃晚餐，「光是這點就要特別感謝蔡政府」。

不過，面對中監的「讓步」，另名角色勇弟表示，念了3遍才讀懂公文意思，去年餐會中監祭出「5不」，今年取消「不得進場」規定，雖是剩下「4不」，卻增列去年沒有的「不得錄影談話」、「不得主持義賣」，並規定必須當日回到高雄、不得在台北過夜的新「3不」，因此正確說法應該叫「5-1不+3」，「或許說是進1步退3步吧？」。

阿扁似乎有意挑戰中監禁令，還透過勇哥、勇弟一搭一唱，大鑽漏洞說：「不得主持義賣，並沒說不能介紹義賣品『台灣勇哥』」、「當日要回高雄，本來就沒有要過夜」，更暗示在不違反4不原則下，不知是否可以「致詞不演講」、「站台不上台」、「上階不上台」？

此外，台北市長柯文哲原定4日晚間出席凱達格蘭學校餐會，但3日臨時取消行程。柯4日受訪表示，因副市長陳景峻打電話問前總統陳水扁，對方考量現場有人抗爭等狀況，「覺得麻煩」，因此才取消；但柯也稱，不會因此覺得被獨派拒絕，「人家也是怕麻煩而已」。

(中國時報)

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