成獨派共主 小心呷緊弄破碗

友善列印
中國時報

扁登高一呼「台灣勇哥沒有死」，不僅是沒把保外就醫禁令放眼裏，老謀深算的他，更是清楚看穿當前民進黨在蔡英文領導下，獨派正苦於政治主張找不到出口，因而透過拉高與當局的對抗態勢，在統獨政治光譜中，站穩獨派共主地位。只是，蔡英文的政治性格是吃軟不吃硬，步步進逼的扁，要小心呷緊弄破碗。

在政治上，不決定，往往比決定錯誤更嚴重。對蔡而言，面對扁最不利的情況莫過於此刻，既不願跳脫法制層面大膽特赦，眼見扁一再衝撞司法體制，卻也不願依法撤銷扁的保外就醫。

或許，對蔡而言，扁對她既有提攜之恩，也曾是帶領民進黨首次拿下政權的同志，人情義理，實在很難不講情分公事公辦。只是，眼前這種懸而不決的狀況，不僅斲傷司法公正，讓人民對國家體制產生兩套標準的質疑；另方面，看在深綠獨派眼裏不也無法諒解總統為何不特赦、甚至是重啟司法審判讓扁無罪釋放？

只是，這種不上也不下的作法，儘管看似無人獲利，但對扁而言，卻是讓他有機會塑造「被迫害」形象，這對習於將自己沉浸在悲情中的深綠基本教義派而言，無疑是種致命吸引力。

因此，扁何以老是一再挑戰中監禁令？原因有二。第一，扁終究是期望自己能恢復自由，因此，透過一再牴觸紅線，只要事後能安然過關，也形同是替自己創造「變相出獄」的空間；第二，當中監警告扁別再違反規定的同時，其實是讓扁有了打悲情牌的機會。

尤其，獨派其實是無法接受蔡政府「維持現狀」的主張，久而久之，內部權力鬥爭勢將成為茶壺風暴，這無疑讓扁有了操作空間，若能成為獨派共主，無論對個人政治生命的延續或追求特赦都是利大於弊。

只是，蔡英文憂讒畏譏的性格，能否任由扁擴大衝突？日前她已暗示「政治化對扁的保外就醫不是件好事」；接下來是否會繼續睜隻眼閉隻眼？扁在施予高壓的同時，恐得思考反作用力的後果。

(中國時報)

勇哥物語諷中監 進1步退3步 高志鵬嗆 人民選深澳我辭職

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。