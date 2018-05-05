成獨派共主 小心呷緊弄破碗

2018年05月05日 04:10 中國時報 朱真楷

扁登高一呼「台灣勇哥沒有死」，不僅是沒把保外就醫禁令放眼裏，老謀深算的他，更是清楚看穿當前民進黨在蔡英文領導下，獨派正苦於政治主張找不到出口，因而透過拉高與當局的對抗態勢，在統獨政治光譜中，站穩獨派共主地位。只是，蔡英文的政治性格是吃軟不吃硬，步步進逼的扁，要小心呷緊弄破碗。

在政治上，不決定，往往比決定錯誤更嚴重。對蔡而言，面對扁最不利的情況莫過於此刻，既不願跳脫法制層面大膽特赦，眼見扁一再衝撞司法體制，卻也不願依法撤銷扁的保外就醫。

或許，對蔡而言，扁對她既有提攜之恩，也曾是帶領民進黨首次拿下政權的同志，人情義理，實在很難不講情分公事公辦。只是，眼前這種懸而不決的狀況，不僅斲傷司法公正，讓人民對國家體制產生兩套標準的質疑；另方面，看在深綠獨派眼裏不也無法諒解總統為何不特赦、甚至是重啟司法審判讓扁無罪釋放？

只是，這種不上也不下的作法，儘管看似無人獲利，但對扁而言，卻是讓他有機會塑造「被迫害」形象，這對習於將自己沉浸在悲情中的深綠基本教義派而言，無疑是種致命吸引力。

因此，扁何以老是一再挑戰中監禁令？原因有二。第一，扁終究是期望自己能恢復自由，因此，透過一再牴觸紅線，只要事後能安然過關，也形同是替自己創造「變相出獄」的空間；第二，當中監警告扁別再違反規定的同時，其實是讓扁有了打悲情牌的機會。

尤其，獨派其實是無法接受蔡政府「維持現狀」的主張，久而久之，內部權力鬥爭勢將成為茶壺風暴，這無疑讓扁有了操作空間，若能成為獨派共主，無論對個人政治生命的延續或追求特赦都是利大於弊。

只是，蔡英文憂讒畏譏的性格，能否任由扁擴大衝突？日前她已暗示「政治化對扁的保外就醫不是件好事」；接下來是否會繼續睜隻眼閉隻眼？扁在施予高壓的同時，恐得思考反作用力的後果。

(中國時報)