高志鵬嗆 人民選深澳我辭職

2018年05月05日 04:10 中國時報 鄭舲 、 葉書宏 ／綜合報導 ／綜合報導

深澳燃煤電廠爭議不斷，連綠營內部都傳出反對聲浪！「正國會」要角、綠委高志鵬昨指出，用節電取代深澳電廠是可行的，如果舉行公投，要在「深澳」和「節電」之間二選一，他相信大家不會選深澳電廠，如果人民選擇深澳，那他自己下台。

侯友宜贊同 安呢就對啦

對於「正國會」成員表態不支持深澳燃煤電廠，要求行政院尋找替代方案；國民黨新北市長參選人侯友宜4日受訪時，用台語連說2次「安呢就對啦！」強調他若當選市長，絕對不會核發生煤許可，也希望老縣長蘇貞昌可以跟上「正國會」腳步，一起反對蓋燃煤電廠。

由於深澳電廠影響新北、基隆、宜蘭等地區，剛好是「正國會」大本營，包括高志鵬、立委蔡適應，及確定參選宜蘭縣長的陳歐珀等人，都質疑興建深澳電廠影響地方生態，要求行政院應提出替代方案。

高志鵬說，深澳電廠不是需要在立法院通過的法案，當然黨團有一定程度的討論，但要不要興建的過程中，包括賴揆受邀到立法院專案報告並備詢，應該都顯示這樣的決策還在形成當中。他表示，如果真的可以找到好的替代方案，「為何非要蓋深澳不可」？

節電取代深澳 全民共識

高志鵬在質詢行政院長賴清德時提及，如果不蓋深澳電廠，又不積極節電，放任用電需求增加，在2025年的時候真的會有25萬瓩的缺口，因此他認為可透過節電取代深澳。

高志鵬舉例指出，南韓首爾市長朴元淳從2012年實行「減少一座核電廠」計畫，要在首爾地區減少200萬TOE（油當量）的能源消耗，不只提前達標，更在2014年進入第二階段，喊出要再省下兩座核電廠（400萬油當量）的目標。

高志鵬強調，光是第一階段就砸下570億台幣，不只要求民眾隨手關燈，還透過產官學的力量，提高全首爾市的「能源使用效率」；提供低利貸款翻新建築物、汰換耗能設備和燈泡，補助市民裝設太陽能板之外，還結合科技和智慧城市，自動偵測沒有人使用的區域，控制空調、關閉照明、電梯。

節電就是最乾淨的電

高志鵬說，如果把深澳的1000億元用來節電，到2025年累積節電量將有200億度，用來投資相關產業、補助設備汰換，可以帶動1580億以上的投資，建立節電的能源服務產業，帶動節電產品的需求，刺激產業開發效能更高的產品。

高志鵬直言，大家應該都有共識「節電就是最乾淨的電」，如果舉行公投，要在「深澳」和「節電」之間二選一，如果人民選的是深澳，他願意辭去立委。

(中國時報)