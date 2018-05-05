賴揆：供電與空汙都要解決

2018年05月05日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

核二廠2號機再轉、興建深澳燃煤電廠等能源議題引發關注，行政院長賴清德昨應邀到立法院進行能源政策專案報告並備詢。賴清德強調，穩定供電、解決空汙是政府責無旁貸的責任，沒辦法只解決空汙而不關注穩定供電問題，兩個價值都非常重要，負責任的政府兩個問題都要解決。

賴清德指出，在能源政策方面，行政院秉持蔡英文總統「能源安全」、「環境永續」、「綠色經濟」、「社會公平」等四大方向，穩健推動各項政策，落實三大目標，也就是非核家園、穩定供電以及減少空汙。

賴清德表示，關於核二廠2號機再轉、深澳電廠興建問題，行政院也秉持三大原則，第一是「安全第一」，2號機再轉是在大修之後的標準程序，一定要透過原能會的安全查核，只有安全，才有再轉，不會為了電，犧牲社會與人民的安全。

其次是「健康優先」，賴清德表示，行政院會要求台電在再生能源的占比20％，取代核能發電廠除役之後的12％，另外80％火力發電，也會要求逐年降低燃煤發電比例，逐年升高天然氣發電比例，若能按此推動，全台灣電廠的總空污排放，由每年10萬公噸，2025年會降為6.5萬公噸。

賴清德說，火力發電空汙占比只有4.5～9％，移動汙染源占了3分之1，另外工廠、餐廳等固定汙染源，也占了百分之30幾，行政院透過環保署等相關部會與地方政府合作，嚴格執行《空汙法》，加強落實解決空汙的行動方案，有信心2020年紅害減半。

到了2025年，即便深澳電廠順利發電，在北部或台灣，都不會造成空汙影響健康的問題。

賴清德表示，第三個原則就是穩定供應北部用電，他強調，穩定供電、解決空汙是政府責無旁貸的責任，沒有辦法只解決空汙而不去關注穩定供電的問題，兩個價值都非常重要。

對於前總統馬英九提出「以核養綠」，賴清德表示，台灣社會經過幾十年的論辯，終於達成非核家園目標，且已明載於《電業法》中。馬英九重提核四，除了違反主流民意，也跟《電業法》不合，馬英九的說法就是希望重啟核四。

(中國時報)