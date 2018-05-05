綠委爆 試委違法赴陸兼課應下台

被點名的試委詹中原發聲明自清。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
民進黨立委李俊俋4日爆料，多位考試委員違法赴大陸兼職爽賺。（陳信翰攝）

民進黨立委李俊俋昨舉行記者會指出，現任考試委員從2014年9月上任以來，有多名試委居然多次赴陸講學，還任客座教授、兼任教授等職務。李俊俋要求考試院一周內對所有考試委員進行徹查，如果考試委員有聘書或領酬兼課，應辭職下台負責。

李俊俋更直接點名，指標性的考試委員有李選、王亞男、詹中原跟趙麗雲。

李俊俋指出，根據他的辦公室統計，赴陸頻率最高的第一名是李選，次數高達17次，並受聘於蘇州大學護理學院與吉林大學護理學院客座教授；王亞男則赴陸達13次，在北華大學擔任名譽教授；詹中原只有到大陸5次，但在武漢大學政治與公共管理學院官方網站是列名兼任教授；而趙麗雲雖然去談宗教相關事宜，對象卻是中央統戰部國家宗教事務局，讓人有疑慮。

李俊俋表示，依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條規定，公務員或政務官要進入大陸，都必須向內政部申請許可，作為政務官的考試院，更須經內政部會同國安局、法務部及陸委會組成的審查會許可。《公務人員服務法》也規定，公務員兼任教學或研究工作，應經服務機關許可。

李俊俋批評，試委赴陸頻率密集，其目的、有無酬勞及是否受聘於大陸的高教機構，考試院明顯掌握不清。他曾發文考試院詢問，但考試院僅回復由試委自行申報，根本無法掌握情況。而考試委員月領19萬元薪資，等同部長級待遇，不應該不務正業，前往對岸講課、甚至違法兼課。

(中國時報)

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