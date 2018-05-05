政院改口 加計獎金加班費才有

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德日前表示，去年勞工每月平均薪資4萬9989元，遭網友炮轟，有人懺悔，該為自己拉低全國月薪平均質向賴揆道歉。行政院發言人徐國勇昨主動對外澄清，賴揆說法是加計全年各類獎金、紅利及加班費，全年總薪資換算成每月薪資的結果。

賴揆全台勞工平均薪月資近5萬元的談話，讓網友自慚形穢，紛紛道歉承認是自己拖累全國平均值，因為月領不到5萬元。

徐國勇表示，根據主計總處統計，去年工業及服務業受僱員工每人每月經常性薪資，含本薪、按月津貼等，即一般慣稱的「月薪」平均為3萬9953元。若加計年終獎金、年節獎金、紅利、績效獎金及加班費等非經常性薪資，每人每月總薪資平均為4萬9989元，這是全年總薪資換算成每月薪資結果。

徐國勇還說，此薪資平均數是涵蓋全體行業及各類職業受僱員工的平均水準，「是國際上衡量整體勞工薪資水準常用的統計量」。

勞工月薪3萬9被灌水成4萬9，聽到政院解釋，網友林小姐說，賴揆這樣的算法跟民眾認知不同，一般「月薪3萬」代表的是上班族生活的品質到達某種水準，沒有人會拿所得稅調查資料除以12個月，說這是自己的月薪「誰那麼瞎會這樣除」？也難怪她聽到路人都抱怨，「乾脆把我跟郭台銘加起來除以2好了」。

徐國勇指出，為反映受僱員工薪資差距情形，主計總處自2016年起，按年編製薪資中位數及分布統計，以2016年為例，總薪資平均數為4萬8790元，中位數為4萬0612元，顯示有一半的員工總薪資高於4萬0612元，另有一半的員工低於這個水準；此外，主計總處也將全體員工按薪資高低分為十等分呈現薪資分布情形；去年薪資中位數及分布統計，預計年底發布。

政院的說明有多少勞工能夠接受不得而知，但對於無班可加、加了領不到、以及沒有年節獎金跟各項紅利的的勞工而言，還是更加滿腹「薪」酸委屈。

(中國時報)

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