詹中原回擊 莫須有指控也該下台

2018年05月05日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委李俊俋昨指控，有考試委員多次到大陸講學、兼課等職務，違法行徑應下台。被點名的詹中原發聲明自清並反嗆，「若兼課屬實，立刻辭職；若是莫須有指控，請對方展現擔當，負起相同法律及政治責任。」

對於立委爆料，考試院祕書長李繼玄隨即發表聲明，依行政院人事行政總處2014年5月23日函釋，公務員不宜赴大陸地區兼職。所以，試委到大陸地區相關事宜，均依前項函釋精神辦理。

他說，考試院每年都依《公務員服務法》規定，請所屬人員填報兼職、兼課情形，並沒有試委填報到大陸地區兼職、兼課。試委經申請、審查會核可後，依法可進入從事業務相關交流或會議，試委也都依法填寫事由，返台後也依規定填寫意見反映表。

被點名試委紛發聲明自清，詹中原強調，他到對岸都是合法演講及開會交流，若真有違背我國法律行為，對試委個人及考試院均是極大侮辱，倘若兼職授課屬實，願意立刻辭去試委一職；反之，若純屬莫須有指控，也請李俊俋負起相同法律及政治責任。

趙麗雲則表示，2013年起兼任佛光會中華總會長義務職，2016年以前就數度以公益及廟宇興設事宜，按規定以私人休假時間自費赴大陸訪問，從未到大陸兼職，且自2016年5月後沒有登陸紀錄，而大陸國家宗教事務局是在今年3月才改隸中央統戰部。

李選則說，他是護理界資深教授，任職試委前，2007年就獲中山醫學大學姐妹校：吉林大學、蘇州大學榮譽職客座教授頭銜，並未兼職、兼課或支領報酬，每次休假赴大陸參加兩岸學術交流，也都依規定請假。

王亞男表示，他從未在大陸兼職、兼課，而是在1995年赴吉林林學院（現北華大學）進行學術交流，被贈與「名譽教授」，未曾授課，當時也沒有相關規定。

(中國時報)