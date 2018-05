合攻物聯網 思科前進桃園

2018年05月05日 04:10 中國時報 曾薏蘋 /桃園報導 /桃園報導

蔡總統4日視察睿能創意公司,與人氣產品gogoro電動機車合影留念。(范揚光攝)

蔡英文總統昨天下午在視察位於桃園市的亞洲矽谷計畫執行中心時宣布一個「好消息」,國際網通大廠思科,下半年將進駐桃園設立創新中心,期待思科跟在地的合作夥伴,共同形塑物聯網生態系。她並指出,物聯網是台灣下一個世代產業,今年產值一定可破一兆台幣。

此外,總統在參訪生產電動機車的gogoro睿能創意公司時,先是把摩托車放上充電電池,隨後戴上安全帽,坐在機車上,由於動作相當生澀,一看就知道不會騎車;面對媒體詢問,「總統你有多久沒騎了」?總統只能笑著說,「我沒騎過機車」!媒體追問,要不要考駕照,總統尷尬地笑著說,「那要問侍衛長」。

亞洲矽谷計畫大躍進 蔡總統昨天展開5+2產業創新系列行程第二站,走訪睿能創意(gogoro)、亞洲.矽谷計畫執行中心桃園營運總部、研華公司等。包括國策顧問何美玥、桃園市長鄭文燦、民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清等人陪同。

總統指出,「亞洲·矽谷」計畫以及執行中心的推動下,去年台灣物聯網的產值,超過9千億台幣,比起前年,有19%的成長。照這樣的速度成長下去,今年一定可以破一兆台幣。

總統說,許多國際性的創新企業都認為,台灣政府「亞洲·矽谷」的方向正確,讓他們敢加碼投資台灣。微軟就是一個例子。前年微軟在台灣成立物聯網創新中心,今年又成立AI研發中心,預計要招募200名本土人才。她相信,台灣人才是微軟公司 持續成長最好的夥伴。

微軟、Google、亞馬遜加碼

總統說,Google今年也啟動「智慧台灣計畫」,要在台灣聘用超過300位員工,長期要培育5千名AI人才。現在台灣已是Google在亞洲最大的研發基地。同時,亞馬遜在台灣設立了創新中心。至於IBM,為了台灣研發中心的擴大,要增加100名員工。

由於昨天是星際大戰日,總統說,剛好考察的行程也蠻有科技感的。蔡英文更用一句話來祝福大家: May the force be with you、以及台灣AIoT(人工智慧加物聯網)加油!

(中國時報)