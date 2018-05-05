3月景氣回溫 亮黃藍燈

2018年05月05日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台經院昨公布3月景氣信號分數至10.88分，較2月明顯增加2.14分，整體製造業景氣燈號擺脫先前衰退的藍燈，轉為代表景氣低迷的「黃藍燈」；國發會日前也公布3月景氣燈號，連續2個月呈現綠燈，意味國內景氣穩定、保持溫和成長。

台經院分析，受惠全球景氣復甦、海外需求動能強勁、工作天數恢復正常，配合國際原物料價格轉強，讓3月出口、外銷訂單與工業生產指數成長率皆由負轉正，加上製造業廠商對當月景氣看法轉好，拉抬原物料投入、需求、經營環境與售價面指標等表現。

展望今年製造業景氣預測，台經院觀察近期國際經濟情勢指出，各主要出口國出口表現暢旺，國內第1季對外貿易表現優於預期，加上民間消費提升，今年經濟成長率預測從2.34％上修至2.45％；根據模型估算，今年製造業各大類與整體製造業景氣燈號全年均為黃藍燈。

不過，眼前仍有許多不確定風險，將牽動整體經濟表現，包括中美貿易戰的摩擦、大陸新政後續效應、匯率與國際原油價格走勢、蘋果手機新品創新程度等因素，都將為後續國內總體經濟帶來新的挑戰，台經院表示，對未來抱持審慎觀察態度。

就細部產業來看，外界最重視的電子電機業方面，受惠於全球景氣復甦與新興科技運用帶動，電子零組件第1季出口仍維持雙位數成長，然智慧型手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦運算市場需求不確定升高、中美貿易摩擦升溫等因素影響，預測全年整體電子電機景氣為黃藍燈。

(中國時報)