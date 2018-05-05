3月景氣回溫 亮黃藍燈

友善列印
中國時報
／台北報導

台經院昨公布3月景氣信號分數至10.88分，較2月明顯增加2.14分，整體製造業景氣燈號擺脫先前衰退的藍燈，轉為代表景氣低迷的「黃藍燈」；國發會日前也公布3月景氣燈號，連續2個月呈現綠燈，意味國內景氣穩定、保持溫和成長。

台經院分析，受惠全球景氣復甦、海外需求動能強勁、工作天數恢復正常，配合國際原物料價格轉強，讓3月出口、外銷訂單與工業生產指數成長率皆由負轉正，加上製造業廠商對當月景氣看法轉好，拉抬原物料投入、需求、經營環境與售價面指標等表現。

展望今年製造業景氣預測，台經院觀察近期國際經濟情勢指出，各主要出口國出口表現暢旺，國內第1季對外貿易表現優於預期，加上民間消費提升，今年經濟成長率預測從2.34％上修至2.45％；根據模型估算，今年製造業各大類與整體製造業景氣燈號全年均為黃藍燈。

不過，眼前仍有許多不確定風險，將牽動整體經濟表現，包括中美貿易戰的摩擦、大陸新政後續效應、匯率與國際原油價格走勢、蘋果手機新品創新程度等因素，都將為後續國內總體經濟帶來新的挑戰，台經院表示，對未來抱持審慎觀察態度。

就細部產業來看，外界最重視的電子電機業方面，受惠於全球景氣復甦與新興科技運用帶動，電子零組件第1季出口仍維持雙位數成長，然智慧型手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦運算市場需求不確定升高、中美貿易摩擦升溫等因素影響，預測全年整體電子電機景氣為黃藍燈。

(中國時報)

合攻物聯網 思科前進桃園 未公告徵地現況 違憲

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。