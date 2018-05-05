未公告徵地現況 違憲

2018年05月05日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

土地法第219條規定，政府徵收土地後如果沒完成使用，原地主可申請收回土地，但未規定政府定期公告徵收土地使用情形，導致民眾錯失時效收回土地，大法官會議4日宣告違憲，2年內完成修法，且政府須立即通知或公告徵收土地使用狀況。

本件釋憲案聲請人劉姓男子繼承一筆坐落高雄市仁武區的土地，1989年遭政府以興辦都市計畫為由予以徵收，依當年政府公告，徵收土地必須按照徵收計畫在2000年9月5日前完成使用，逾期劉男可用原徵收補償價申請收回土地。

劉男直到2011年才知道被徵收的土地，未依徵收計畫使用，他向高雄市政府申請收回土地被拒、提訴願又被駁回，就打行政官司，卻被以超過5年請求時效為由，判決敗訴定讞，於是聲請大法官會議解釋。

大法官認為，國家因公用或其他公益目的必要，固然可以經由法定程序徵收人民土地，但徵收人民土地是對人民財產權最嚴重的侵害，基於憲法正當程序的要求，不管在徵收前或徵收時，都必須踐行最嚴謹的程序保障。

大法官會議指出，土地法219條沒有規定政府應定期通知原土地所有權人或依法公告，導致人民無從及時獲知充分資訊，判斷是否行使收回權，這樣的法律規定不符合憲法要求的正當行政程序，違反憲法保障人民財產權的意旨。要求即日起2年內相關機關應依釋憲意旨，妥為檢討修正法令，且被徵收土地所有人的收回權時效尚未完成者，時效停止進行，等到政府依釋憲意旨公告徵收土地使用狀況後，未完成的時效才繼續進行。

此外，大法官會議表示，收回權涉及被徵收土地法律關係的安定性及原地主的權益保障，主管機關就其他與土地徵收之相關規定，關於徵收後使用情形定期通知原地主或公告部分，也應該依本解釋意旨一併檢討。

(中國時報)