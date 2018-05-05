戶外活動護眼 沒2歲別碰3C

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中國時報
／台北報導

女童2歲竟近視100度!這名女童，從1歲開始就用手機看影片，一次例行檢查時，意外發現近視已達100度，醫師警告，2歲以下孩童，絕不要接觸3C螢幕，並應多從事戶外活動來「護眼」。

而一項由我國進行的「校園近視預防介入計畫」，是全球第一份研究報告，亦證明透過下課「教室淨空」、從事戶外活動，能抑制已近視學童近視度數的惡化，效果可達「一年延緩30％的惡化」。

該計畫在2013～2014年間，於全台各地隨機挑選7間學校進行介入，9間學校為對照組，參與學生共693人，介入措施包括下課教室淨空、讓學生進行戶外活動及加強戶外教學，使學生每周到戶外接觸陽光時間達11小時。

該計畫負責人、高雄長庚眼科系主任吳佩昌說，相較於室內光，陽光可以刺激眼球內的多巴胺生成，進而能抑制眼軸因近視而拉長，然而，過往的研究都針對戶外活動時間對「未近視兒童」身上的影響，而沒有在已近視的兒童上做研究。

吳佩昌表示，這項研究是全球第一份研究報告，指出戶外活動能顯著抑制「兒童近視」的惡化，讓其度數發展在一年後延遲30％；研究指出，經介入的學生，一年後近視僅增35度，比未介入者少了12度、改善超過3成，快速近視惡化率低了近10％。

吳佩昌說，戶外活動是預防近視、以及控制近視惡化的重要輔助治療，而且無論是在走廊，還是樹蔭下的戶外活動，都具有效果。

衛福部國健署長王英偉說，孩童的近視問題，已成為我國相當嚴重的社會問題，家長應提高警覺，每年帶孩童做1～2次的定期視力檢查，未滿2歲者，不要給他們接觸任何3C產品的螢幕，就算滿2歲、每天使用的時間也不要超過2小時，放學、放假時，應多帶孩子到戶外活動，用眼30分鐘便應休息10分鐘。

(中國時報)

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