摩鐵大亨被擄 大咖喬3小時放人

2018年05月05日 04:10 中國時報 張妍溱 、 黃國峰 ／台中報導 ／台中報導

有「中部摩鐵大亨」之稱的49歲蔡姓富商，4日凌晨在南屯區惠文路雪茄館遭2名歹徒持槍「擄」走，嫌犯還開1槍遏止雪茄館員工。蔡男3小時後獲釋，威脅警告意味濃厚，但家人向警方表明不願追究，但警方仍循線鎖定涉案犯嫌追緝中，初步研判可能與財務糾紛有關。

財務糾紛 逞凶警告

蔡男3日深夜近11點多到雪茄館與朋友聚會聊天，4日凌晨1時許，2名黑衣人進入店內要蔡男上車；蔡不肯一度掙扎，還不斷反抗，最後仍遭2人強行押走。

台中市警第四分局調查，蔡男被強行押至店門口時，雪茄館員工發現企圖制止，歹徒拿出手槍對空鳴1槍，員工嚇得趴下，蔡男被歹徒帶上車載往海線逃逸。

蔡男3小時後安全獲釋，透過家人向警方說「不願追究」，也拒絕與警方接觸說明。犯案使用的黑色凌志休旅車，在沙鹿區鎮南路旁被尋獲，嫌犯已逃逸，警方初步了解，蔡除了因拉扯遺留的傷痕，沒有其他外傷，嫌犯也沒有逼他簽下本票。

土地煉金 財力雄厚

警方追查，作案休旅車為陳姓男子所有，但其家人表示陳出國中；車主是否涉案待進一步調查，警方在車內找到多枚指紋，已鎖定特定對象追緝中。

據了解，蔡姓富商從事土地開發起家，常介入地方工程及土地買賣，因眼光獨到，早期投資台中市七期重畫區，自地自建開了多家汽車旅館，隨土地價格水漲船高，原土地在「煉金」有成後，蓋豪宅自賣，財富實力雄厚。

傳神秘男 來電救人

蔡男胞兄曾在議會服務，與歷任正副議長與議員交情不錯，據傳蔡男也是海線某重量級議員的無給職祕書書，但該重量級議員否認。外傳蔡姓富商能平安獲釋，是因1名政商關係良好的重量級人士，在國外打了1通電話。

警方表示，目前無從查證，蔡在地方活躍、政商關係良好，這次被押走，威脅警告的意味濃厚，初步研判犯案動機應與金錢糾紛有關，仍待調查釐清。

(中國時報)