遊藝場發跡 蔡董通達人脈金脈

2018年05月05日 04:10 中國時報 馮惠宜 、 盧金足 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

遭強押3小時獲釋的摩鐵大亨蔡姓富商，業界都稱他「蔡董」，商界人士指出，蔡老家在清水，早年曾做過電子遊藝場，累積資本後獵地投資汽車旅館，最後更轉戰百貨業、餐飲業，可惜在新光、大遠百夾擊下黯然退場，投資的商旅後來也因租金糾紛停業。

蔡董在台中七期重畫區仍是一片荒蕪時，就獵地投資汽車旅館，盛極一時，光在七期就有3家摩鐵，每家投資者組合雖略有不同，但他都是大股東，以標榜房間豪奢取勝，每房動輒20、30坪，甚至有游泳池，總房間數達上百間。

蔡董2003年轉戰百貨業，接下市政路一家歇業的百貨大樓，地下1樓到4樓規畫賣場，高樓層則為高檔商旅，唯因賣場招商受到新光、大遠百抵制，加上人潮有限，經營不佳，最後黯然退場；高樓層的商旅雖有大陸團來台取經，卻也因租金問題，只好熄燈。

地方人士形容蔡董為人低調，但可能因為少年得志，行事風格霸道，經營賣場和商旅陸續熄燈都衍生出糾紛。這次被強押，也有很多相識者大呼意外，稱他平常為人客氣、「好鬥陣」。

政商界人士則說，蔡男家族擅於耕耘政商關係，事業風光一時，也常到市議會、海線地區政治人物的服務處頻繁走動，因見其與議員頗有交情，雖沒有參與議員的跑攤行程及服務案件，但大家都稱他「蔡祕書」，不知有無掛名民代祕書。台中市議長林士昌說，他只知蔡姓業者被稱做「小蔡」，不清楚名字，和服務處毫無關係。

有媒體指蔡男曾任大甲鎮瀾宮董事長顏清標的服務處祕書，顏陣營否認，強調蔡並未掛名祕書或主任等頭銜，只是民間友人。顏清標陣營更否認顏有跨海打電話救人，表示顏2日經由小三通到大陸泉州訪友，4日中午返台才得知此事，「打越洋電話救人，根本是造謠、黑白講！」。

(中國時報)