北大120校慶 不忘五四精神

北京大學建校120周年紀念大會，99歲的西南聯大1943級校友李忠（前左二）參加紀念大會，眾多校友鼓掌向其致敬。李忠是出席此次紀念大會年紀最大的校友。（新華社）

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中國時報
／北京報導

北京大學4日舉行120周年校慶，早晨8點，邱德拔體育館外等待入場參加校慶紀念大會的師生和校友排出了近百公尺的長隊；99歲高齡的西南聯大1943級學生李忠受邀出席，現場觀眾爆出熱烈掌聲。北大校長林建華表示，北大的核心使命是培養能夠引領未來的人，培養學生的獨立思考和思辨能力。

北京大學誕生於1898年7月3日，5月4日並非真正的建校日，其前身為京師大學堂，是中國近代第一所國立大學，也是最早以「大學」之名創辦的學校，其成立標誌著大陸近代高等教育的開端。

99歲學長獲熱烈掌聲

由於北大是發生於1919年5月4日「五四運動」的發祥地，象徵民主和科學的五四精神，中共建政後，北大把校慶改到這一天。

4日上午10點，隨著渾厚的鐘聲敲響，校慶大會正式開始。北大黨委書記郝平在介紹到場嘉賓時特別提到了全場最年長的校友，已經99歲高齡的西南聯大1943級學生李忠。當李忠從座位上緩緩站起向在場的學弟、學妹們致意時，全場爆發出雷鳴般的掌聲。

白字校長網上被調侃

北大校長林建華隨後致辭表達對北大未來建設的思考。他說，北大從一開始就以探求民族的未來為己任，與國家民族的命運緊密相連，北大的核心使命是培養能夠引領未來的人才，今天的北大已經聚集了一支有世界影響力的教師隊伍，已經成為裝備精良、在許多領域處於國際前沿，具有世界影響力的大學。

不過，林建華致詞時出現尷尬口誤，把「鴻鵠之志」的「鵠」（念胡）說成「告」，不僅引發台下笑聲，也在微博上引發討論，被網友戲稱「白字校長」。

百度校友大手筆捐款

在校慶紀念大會現場，北大還向10名學生授予「學生五四獎章」，這是北大學生個人最高榮譽。「學生五四獎章」設立於1997年6月，每2年評選一次，迄今為止共有103名北大學子獲得這一榮譽。

校方還請到校友分享心聲。百度創始人、資訊管理系1987級李彥宏前兩天給母校捐贈了6.6億元人民幣，成為北大120校慶周年期間最大的單筆捐款。被問到以後還會不會捐，李彥宏笑著回答：「必須的，雖然畢業已經27年了，我從來沒有一天感覺到自己不是北大人，從來沒有一天感覺到自己在精神上離開了北大，北大永遠是我的精神家園。」

(中國時報)

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