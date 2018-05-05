厲以寧看經濟 自由派應做出改變

2018年05月05日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

北京大學4日慶祝120周年校慶，邀請多位台灣貴賓參加。與會的台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘表示，他印象最深刻的，是北大校友、以自由派著稱的大陸資深經濟學者厲以寧在演說時指出，經濟學到了要重大改變的時刻，「人不是經濟人，更多是社會人；人不是理性人，更多的是現實人。」

鄭家鐘表示，88歲的經濟學家厲以寧向來反對政府干預、尊重市場機制，但是厲以寧4日出人意表的說，「西方的經濟學發展已走到盡頭，自由派的經濟學說此刻應做出改變」，未來的人類，更多的是互助與共榮，而不是單純的以自我利益為出發點。

鄭家鐘說，自由經濟的基礎，假定人在做經濟決策時可以分為經濟人和理性人兩類，但現今社會的訊息太多，「沒有最優選擇，都是次優的，都是湊合湊合，人更多是協同雙贏。」

昨天除了北京大學慶祝120周年校慶、弘揚五四精神，剛好台灣大學師生也發起「新五四運動」，誓言捍衛大學自治、守護學術自由。雖然都是紀念五四，且各自身為兩岸最高學府，但北大、台大可謂兩樣情。

鄭家鐘表示，相對於北大信誓旦旦要繼承五四精神，成為社會改革的動力、邁向雙一流大學（世界一流大學和一流學科建設），近來台大校長選舉紛擾則顯得格外突出。不過他也認為，兩個大學體制不同、階段不同、大學自主的內涵不同，是無法比較的。

畢業於台大經濟系碩士，身為台大校友，如何看待延燒逾百日的拔管爭議？鄭家鐘認為，「其實管中閔事件，是一個很好的發生，讓每個人自我檢驗自己的生命品質。」其實關鍵在於各方是否依法行政，至於誰來當校長、道德標準是否崇高，都已經是次要的問題。可惜現在爭議已流於藍綠政治立場對立，應回歸法律，才能做出最後的釐清。

(中國時報)