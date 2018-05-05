習近平3個證明談馬克思奇蹟

2018年05月05日 04:10 中國時報 徐維遠 ／北京報導 ／北京報導

中共「紀念馬克思誕辰200周年大會」4日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平出席大會並發表重要講話。習近平明確表示，馬克思主義指引大陸成功走上了全面建設社會主義現代化強國，並稱「馬克思至今依然被公認為千年第一思想家」。

習近平以站起來、富起來到強起來等「3個證明」總結了「馬克思主義中國化」創造的奇蹟，強調中共將馬克思主義與新時代中國具體實際結合起來，才能實現中華民族偉大復興。

中共十九大提出「習近平新時代中國特色社會主義思想」後，中共在十九大開局之年擴大慶祝馬克思誕辰200周年，備受各方關注。習近平4日談話重點圍繞「新時代繼續推進馬克思主義中國化的要求」，也將馬克思主義明確定位為：完成去年十九大報告提出的「本世紀中葉實現社會主義現代化強國」的指引。

習近平談話高度評價了馬克思的一生，稱馬克思主義極大地推進人類文明進程，至今依然是具有重大國際影響的思想體系和話語體系，並稱「馬克思至今依然被公認為千年第一思想家」；同時概括馬克思主義揭示人類社會發展規律；創立人民實現自身解放的思想體系；指引人民改造世界的行動；始終站在時代前沿等4點意義。

談到馬克思與大陸發展經驗的結合，習近平以「3個證明」總結馬克思主義在大陸從「站起來、富起來、強起來」創造的奇蹟。

習近平說，馬克思與大陸革命和建設實際結合，證明只有社會主義才能救大陸；與大陸改革開放實際結合，證明只有中國特色社會主義才能發展大陸；與新時代大陸具體實際結合，證明只有堅持和發展中國特色社會主義才能實現中華民族偉大復興。

習近平強調，中國共產黨把馬克思主義寫在自己的旗幟上是完全正確的，要堅持用馬克思主義觀察時代、解讀時代、引領時代，用鮮活豐富的當代中國實踐來推動馬克思主義發展。

李克強等其餘6名政治局常委全數出席昨日大會，大陸國家副主席王岐山也現身會場；而現場觀察到，王岐山在習演講過程中曾離開座位，數分鐘便返回。

(中國時報)