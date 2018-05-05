習安熱線40分鐘 約定互訪行程

2018年05月05日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京4日電 ／東京4日電

大陸與日本關係加速回暖，日本首相安倍晉三預計今秋赴大陸訪問，大陸國家主席習近平則可望於明年6月下旬訪日。在史上首次的美朝高峰會談前，安倍4日傍晚還在首相官邸與習近平舉行了電話會談，商討北韓問題的因應對策，這也是兩國領袖首度電話會談。

安倍與習近平4日在約40分鐘的熱線通話中，針對兩國將合作應對、解決北韓核武、飛彈問題達成共識。安倍在會談後向媒體表示，「日本首相和中國國家主席舉行電話會談是頭一次，正顯示兩國關係正在改善。」

安倍表示，雙方同意今後兩國將緊密合作，確實實行以往聯合國安理會的決議等，並與國際社會合作，強烈要求北韓採取達到完全無核化的具體行動。

安倍表示，「在通話中雙方也同意，藉由領袖層級的互訪，在《日中和平友好條約》締結40周年的今年，將飛躍性的擴大所有領域的國民交流，讓兩國關係提升至下一個階段。」「這雖是首次的電話會談，但今後希望利用這樣的機會，使兩國關係更緊密且進一步發展。」

此外，陸日韓3國高峰會9日將在東京舉行，大陸總理李克強也將於8至11日以「公賓」身分訪日，除了出席3國峰會之外，還預定與安倍會談。李克強也是時隔7年訪日的大陸總理。而據共同社報導，多位消息人士透露，習近平可望於明年6月以國賓的身分訪日，除了出席明年6月28、29日在大阪召開的20國集團高峰會議（G20）外，還將到東京等地訪問。

若習近平以國賓身分訪日，將是自2008年胡錦濤以來，首位大陸國家主席訪日。此外，日本首相安倍晉三打算在今年內、秋天之後訪問大陸。

(中國時報)