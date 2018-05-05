美狠砍貿易逆差 陸喊不公平

大陸江蘇省張家港一處鋼鐵廠，工人們正在包裝冷軋鋼捲準備出口。陸美貿易談判，美方要求陸方在2020年以前削減對美貿易順差2000億美元。（路透）

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中國時報
／綜合報導

陸美高層經貿談判4日在北京落幕，率團訪陸的美國財長穆欽表示與陸方官員進行了「良好對話」。但據《華爾街日報》報導，美國向陸方開出了一長串要求，包括到2020年底將雙方貿易逆差減降2000億美元，及停止補貼「中國製造2025」高科技發展計畫的重點產業等。大陸官員則直指美方這些提議「不公平」。

美「八點方案」要求

《華爾街日報》4日報導，美方在貿易談判前向陸方遞交一份文件稱，美陸貿易關係「嚴重失衡」，美國對陸投資和服務貿易仍然「嚴重受限」，且大陸的產業政策給美國「帶來嚴重的經濟和安全擔憂」。

有鑑於此，美國提出了「八點方案」，呼籲陸方在一或兩年內修正政策。《華爾街日報》指出，美方的諸多要求，形同要大陸大幅改變經濟運作方式，陸方官員直指這些提議「不公平」。

美方的第一項要求是，希望陸方到2020年底將美陸貿易逆差至少削減2000億美元，亦即每年減降1000億美元。2017年美陸商品貿易逆差達3752億美元，而美國商務部最新報告顯示，美國3月貿易逆差驟降15.2％，但對陸逆差僅降1.6％。

別再補貼中國製造2025

《華爾街日報》稱，美國亦要求陸方立即停止對「中國製造2025」計畫的高科技產品和產業提供補貼及其他援助，降低「非關鍵領域所有產品」的關稅，並保證不會因智慧財產權糾紛展開報復，也別對美方投資設限進行反制。

另據路透指出，陸方則提議購買更多美國商品，並降低對包括汽車在內的一些美國商品關稅。另要求美方給予其投資公平對待，停止發布新限制措施。陸方也要美國停止根據「301條款」進行的智慧財產權調查，別加徵25％的關稅。

陸籲停止智財權調查

在美方遞交的文件中，華府特別呼籲北京別「對付美國農民及農產品」。但此刻則傳出，大陸海關加強檢疫美方進口水果，恐拖延美國果農出貨。據路透報導，大陸主要港口目前堆積了許多美國水果。來自深圳的消息稱，「中國現在又開始每一批水果都檢查。」4月30日起，停靠深圳的美國水果貨船就被要求隔離檢疫7天，有好幾貨櫃的美國橘子本周也被攔截。

此外，包括諾貝爾經濟學獎得主及前美國總統經濟顧問在內的1100多名美國經濟學家，3日發表致美國總統川普和國會的連署公開信，警告不要採取加徵關稅的保護主義政策，避免重蹈上世紀30年代經濟大蕭條的覆轍。

(中國時報)

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