談判部分達共識 擬設工作機制

2018年05月05日 04:10 中國時報 林勁傑／綜合報導

陸美貿易戰第一波談判進行了兩天，大陸官方稱，國務院副總理劉鶴與美國總統川普特使財政部長穆欽率領的代表團，進行坦誠及建設性的討論。雙方在某些領域上達成了共識，但在一些問題上還存在較大分歧。至於美國封殺中興一案，大陸則提出嚴正交涉，美方代表團也承諾會向川普報告大陸立場。目前雙方都尚未證實這輪談判是否已結束。

「我們正開展非常好的對話。」昨早穆欽離開下榻飯店準備前往進行第2天且或許是最後一天的貿易協商時如此表示。新華社報導稱，3至4日兩天，劉鶴與穆欽率領的美國貿易代表團就陸美經貿問題進行了「坦誠、高效、富有建設性的討論。」

雙方均認為，發展健康穩定的陸美經貿關係十分重要，應致力於透過對話磋商解決經貿問題。雙方就擴大美對陸出口、服貿、投資、保護智財權及解決關稅和非關稅措施等問題充分交換意見，在某些領域達成了一些共識。不過陸美在一些問題上還存有較大分歧，仍須繼續加緊取得更多進展。陸美雙方同意繼續保持密切溝通，並建立相應工作機制。

針對中興案，大陸商務部發言人昨表明，在此次陸美經貿磋商中，大陸已就此案與美方進行嚴正交涉。美方則回應，重視陸方交涉，將向川普總統報告大陸立場。

此外，美國國家納稅人聯盟（NTU）日前曾向川普和國會發出公開信，反對美國政府近期採取的貿易保護主義措施。這封公開信由超過1100名經濟學家聯署；他們批評，提高保護性關稅將導致商品價格上漲，美國民眾將為此買單。

對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，此公開信一針見血地指出美國強徵關稅的危害，也再次證明，「搞單邊主義和保護主義無異於修建自我隔離的圍城」，不符市場規律及國際規則，最終必然損人害己。

(中國時報)