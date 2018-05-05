美飛行員遭雷射光襲擊 促陸徹查

美國指控一架美軍C130運輸機在吉布地受到來自大陸駐該國基地的雷射光照射，造成兩名飛行員受輕傷。大陸國防部則予以駁斥。圖為飛行員在機艙遭雷射光干擾的情形。（摘自FAA）

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中國時報
／華盛頓4日電
美軍一架C-130運輸機正準備降落在吉布地一處機場。（美軍非洲司令部資料照片）

美國白宮3日表示，美方非常清楚大陸在南海的軍事化行動，已直接向大陸提出關切，並警告這將導致短期和長期後果。另外，美軍飛行員在東非國家吉布地上空疑似遭到陸方人員以雷射光照射受輕傷，美國已向大陸提出抗議，並要求陸方徹查。

美國CNBC電視網引述相關情報人士指出，過去一個月，中方悄悄地在南海永暑礁、渚碧礁和美濟礁爭議島礁部署反艦巡弋飛彈和地對空飛彈。針對媒體詢問此事，白宮發言人桑德斯表示，美方非常清楚大陸在南海的軍事化行動，「我們已直接向中國表達關切，而此事會帶來短期和長期後果。」

桑德斯未進一步說明這些後果為何，專家預測美國可能取消中國大陸參與今年的「環太平洋軍演」（RIMPAC）。美國國防部發言人懷特在五角大廈的記者會上則表示，美國一直關切中國大陸在南海的軍事化與建造島礁，宣稱大陸必須認知，中方受益於自由航行，確保國際水域航行自由符合大陸的利益，美軍將致力確保這項自由。

另外，美軍一架C-130運輸機最近降落駐吉布地基地時，遭到雷射光照射，兩名飛行員眼睛受輕傷。五角大廈宣稱過去數周發生多起類似事件，並指控雷射光來自大陸解放軍駐吉布地的基地。美國防部發言人懷特稱，美方確信發射雷射光的是「中國國民」（Chinese nationals），要求中方徹查。她說，「這是非常嚴重的事件。」「這種舉動確實對我方飛行員構成威脅。」

解放軍吉布地基地為大陸第一個海外軍事基地，去年8月正式投入運作，距當地美軍「雷蒙尼爾營」基地僅數公里之遙。雷蒙尼爾營是美軍在非洲唯一的常駐基地，約有4000名人員，主要支援東非和葉門的反恐任務。

大陸國防部4日針對美方的指控做出回應，表示美方官員言論與事實完全不符，中方已通過官方渠道對美方的不實指摘予以批駁，「中方一貫嚴格遵守國際法和駐在國法律，致力於維護地區安全穩定。」

(中國時報)

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