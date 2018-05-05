北韓同意2020年底棄核

2018年05月05日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

兩韓峰會結束後，美國和北韓加緊籌備即將登場的美朝峰會（川金會）。據悉，北韓原則上同意美國提出在兩年半之內完成廢棄北韓主要核設施和現有核武，和接受特別核查，也就是接受以「2020年底」作為棄核並結束查證的時限。

南韓《東亞日報》報導，北韓與美國已有共識，在即將到來的「川金會」中加強對北韓棄核進行查證，正在就具體核查方式進行協調，且北韓已向美國表示，可以接受國際原子能總署的特別核查。

據情報當局3日透露，上個月27日南北韓峰會之後，美朝就查證無核化的方式進行了非正式協商。上月初密訪北韓的美國國務卿蓬佩奧與金正恩見面，雙方原則上達成共識，認為有必要對北韓國內的核設施和核武加強查驗，美朝最近就此展開具體磋商，對於兩年半之內完成北韓全面棄核並進行集中檢驗的路線圖，北韓未提出異議。

據悉，散布北韓境內的地下核設施最多可達1萬多個。情報人士表示：「據我所知，北韓與美國已達成臨時協議，北韓同意接受『特別核查』的要求。所謂「特別核查」，是指即使是事先沒有上報的設施，如果被認為存在核活動，國際原子能總署也能對可疑設施進行核查。北韓於1992年拒絕國際原子能總署的特別核查要求，並退出禁止核武擴散條約，對特別核查表現強烈拒絕。

另外，蓬佩奧在2日舉行的就職儀式上，提出更為強勢的「永久、可查證、不可逆的廢棄北韓大規模毀滅性武器（PVID）」，以此作為解決朝核問題的新標準。過去美國官方強調「完全、可查證、不可逆的棄核（CVID）」。蓬佩奧把「完全」改為「永久」，宣布新的目標「PVID」。

另外，《紐約時報》引述相關消息人士報導，川普總統已指示五角大廈研究縮減駐南韓美軍人數。報導稱，美國無意把裁減駐韓美軍規模作為川金會的談判籌碼，但兩韓若簽和平協定，駐韓美軍可能不再需要維持目前的規模。不過美國國家安全顧問波頓表示，川普未做這樣的指示，《紐時》的報導胡說八道。

(中國時報)