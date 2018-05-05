南韓國安首長訪美 籌備川金會

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中國時報
／綜合報導

南韓總統府（青瓦台）4日證實，國家安保室長鄭義溶於美國當地時間3日，受美國國家安全委員會邀請非公開訪美，討論美國總統川普與北韓領導人金正恩會面事宜。鄭義溶可望與美國新任國家安全顧問波頓在短短一個月內第三度會面，討論川金會的地點和北韓棄核路線圖。

路透4日報導，南韓總統府一位匿名官員透露鄭義溶訪美一事，並宣稱考量到會面時將討論的議題，美方要求鄭義溶此行保持低調。而美國高層官員也證實鄭義溶訪美並將會見波頓一事。

韓聯社4日報導指出，由於南韓把斡旋北韓與美國視為己任，鄭義溶可能在此行中通報南北韓對川金會選址的討論結果，並在定址前進行最終協調。此外鄭義溶和波頓還可能就川金會的最重要議題，即「完全無核化」的具體操作路線圖交換意見。

此外，儘管川普早在4月30日就於推特發文，聲稱他希望在南北韓交界的非軍事區板門店與金正恩會面，認為這會比在第三國更好，且問問大家意見如何。據韓聯社4日報導，川金會談若選址板門店，美方勢必尋求南韓的合作，青瓦台一位官員說，青瓦台迄未從美方接到相關通知。

川普4日面對媒體時表示，他與金正恩會面的日期和地點已經敲定，很快就會公布。白宮曾表示，如果平壤做出某些讓步，這場歷史性峰會可能在本月舉行。

(中國時報)

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