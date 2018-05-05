超狂昆蟲控 養百窩螞蟻逗樂

2018年05月05日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

仔細觀察螞蟻的行為，是洪胤軒最大的生活樂趣。（洪胤軒提供）

螞蟻雖然隨處可見，但真的深入了解螞蟻習性的人並不多，宜蘭大學學生洪胤軒自小看著父親飼養甲蟲，加上本身對螞蟻的社會行為有濃厚興趣，5年前還在就讀高中時，就一頭栽進了「螞蟻世界」。對洪胤軒來說，養在試管內的螞蟻是寶貝寵物，細細觀察螞蟻的行為，更成了日常生活中最大的樂趣。

戶外採集 遭群攻狠咬

洪胤軒說，具有社會性行為的昆蟲最常見的有白蟻、螞蟻及蜜蜂，但蜜蜂會飛來飛去不好飼養及觀察，養白蟻則怕會帶來後遺症，家中的書籍、木質家具恐將不保，因此，螞蟻就成了最佳的飼養選擇。

他利用試管當螞蟻窩，每根試管內的螞蟻數量從數十隻到數百隻不等，因越養越有趣，最多的時候房間內共有上百窩（試管）的螞蟻。

落跑蟻后 書堆建王國

洪胤軒說，自己飼養的螞蟻都是從野外採集回來，「蟻后」是主要鎖定目標，雖然採集過程中難免會遭到螞蟻群狠咬，但他始終樂此不疲。他記得有一次從野外採集了不少蟻后回家養，其中1隻在分裝的過程中逃跑，很快就鑽不見了，當時也沒多想，不料幾個月之後竟在整理舊書堆時，意外發現一小窩螞蟻住在縫隙中，他這才想起來正是當初逃跑的蟻后，找到隱密的地方建立起了群落，並靠著少量的工蟻在房間內覓食，這個意外的驚喜讓自己相當開心，也不禁感嘆生命會自己找到出路。

洪胤軒還有個遠大抱負，他說，在台灣還沒有人能夠培育出蟻后，雖然有人對外宣稱可以做到，但飼養方法卻祕而不宣，是否為真無從證實，他希望自己能突破瓶頸，成功培育出蟻后。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)