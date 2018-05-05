爬蟲類的好 小咖幫最知道

2018年05月05日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

雖然多數民眾偏愛飼養犬、貓，但近年來越來越多民眾喜歡飼養爬蟲類動物，其中又以烏龜、蜥蜴、蛇等為大宗，一群熱愛爬蟲類的民眾組成「小咖幫俱樂部」，每年定期聚會、分享心得，俱樂部已超過2000名會員，成為北台灣爬蟲類飼主喜愛的團體之一。

「小咖幫俱樂部」創始成員之一的酷斯拉兩棲爬蟲羅勝隆說，10多年前飼養爬蟲類的飼主不多，一群喜愛爬蟲類的飼主們聚在一起，彼此分享飼養心得，慢慢地發展成俱樂部，每年定期活動都是成員們相當期待的盛事。

2000飼主共組俱樂部

成員們都熱愛爬蟲類，除了大家聚聚、分享心得外，也開放給民眾參觀體驗，宣導正確的生態觀念及保育方式。羅勝隆說，台灣飼主飼養爬蟲類，以烏龜、蜥蜴、蛇等為大宗，烏龜又分為陸龜及海龜，定期聚會中會安排寵物走秀，常有遠從台南、彰化、新竹等地的飼主特地北上朝聖，現場宛如爬蟲類嘉年華會。

蜥鱷蟒龜走秀超吸睛

有飼主飼養價值超過7萬元的硫磺澤巨蜥、身長約4公尺的薰衣草網紋蟒、眼鏡凱門鱷、球蟒等，更有相當罕見的紅南美蜥。據了解，紅南美蜥以黑白色較為常見，飼主蘇柏樺透過溫度控制，成功在台灣孵化紅南美蜥。

羅勝隆建議，爬蟲類屬於變溫動物，飼養爬蟲類要隨著天氣變化控制溫度，燈光設備、保溫墊更不可缺；另也有不少團體舉辦全國性的聚會，讓飼主們有更多交流機會。

李姓飼主說，喜歡看著陸龜漫步在身邊，牠一步一步爬行、緩慢地吃著葉子，藉此可以擺脫工作壓力，「和陸龜一起放空，感覺很紓壓！」

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(中國時報)