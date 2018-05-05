大毛陰陽眼 頭好壯壯惹人愛

2018年05月05日 04:10 中國時報 葉臻 、 李佳玲 ／綜合報導 邱立雅、／綜合報導

貓咪姊妹毛毛、娜娜（飼主阿凱提供）

邱小姐飼養的「黑妞」（李佳玲攝）

毛小孩幾乎已成為家人一份子，貓咪姊妹毛毛、娜娜與主人阿凱生活2年，兩姊妹常爭寵讓當爸爸的阿凱求助寵物溝通師。邱小姐飼養的台灣犬黑妞是家中的掌上明珠，乖巧顧家又忠心。罹患虹膜異色症的邊境牧羊犬「大毛」活潑好動，常讓飼主葉姓民眾哭笑不得。

貓咪姊妹 搗蛋爭寵

貓咪姊妹毛毛、娜娜的主人阿凱與牠們生活已2年，當初阿凱在公司倉庫發現有不尋常的貓叫聲，由於擔心野貓弄壞器材，便跑到倉庫想請牠們「另謀出路」，未料抓出2隻瘦弱的小貓，2貓露出無辜的眼神，讓阿凱一心軟，便把兩姊妹帶回家，開始1人2貓的同居生活。

但毛毛、娜娜愛搗蛋，阿凱求助寵物溝通師，才曉得毛毛吃味，阿凱為此讓「雙姝」固定放風，「父女關係」才獲得改善。

顧家忠心 黑妞追車

邱小姐飼養的「黑妞」，個性顧家忠心，有次她準備出門上班，忘了告訴黑妞媽媽要去上班了，黑妞以為邱小姐被壞人抓走，一路追車近2公里，直到邱小姐停車才發現黑妞跟在車後。邱小姐笑言，黑妞可是家中的「掌上明珠」，每天看到黑妞就想著要認真上班，買更多罐頭給黑妞。

動物有「陰陽眼」常被誤解是不吉利的象徵，桃園葉姓民眾飼養的邊境牧羊犬大毛，因罹患虹膜異色症，左眼湛藍、右眼深褐色。葉姓民眾說，由於邊境牧羊犬是比較古老的犬種，較容易出現這樣的症狀，事實上大毛不但身體健康、活潑，也因為眼睛顏色的不同，「如果有一天走失了，應該很容易找到。」

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)