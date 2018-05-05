蛇蠍夫妻 冷血寵物爬滿家

2018年05月05日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣林天唄和瑾兒夫婦，不愛貓、狗等哺乳類，10多年前開始飼養蛇、龜等爬蟲類當寵物，愛上牠們的冷靜，每每眼神交會，就感到被療癒，聽到有人棄養，熱血就來了，不願牠們流落而收購，養到4、50隻，去年還開始帶著兩棲爬蟲家族深入校園做公益。

林天唄說，最初是瑾兒養蛇當寵物，他加入照顧後，發現蛇不可怕、也不「冷血」，牠們只是變溫罷了，跟著養起象龜、蜥蜴等，愛上和牠們靜靜的眼神交流，忙碌的心得到安慰，「真得很神奇！」

50隻孩子 每月花萬元

為好好照顧這些「孩子」，加入專門社群網站，深入牠們各種不同的獨特習性，竟愈養愈多，家裡上、下都是爬來爬去的爬蟲類，還被打趣是「蛇蠍夫妻」。

林天唄說，當初怕沒時間陪伴，選擇較「冷淡」爬蟲類當寵物，但養久了，也衍生深厚情感，從牠們身上凹凸的棘皮，冷冷眼神，想起遙遠的恐龍年代，可比人類還古老呢，心也開闊了起來！

林天唄形容，眼鏡凱門鱷、火焰石龍子、南美蜥等，就像夢幻寵物，卻常因種種因素被棄養，造成環境問題，網友每次PO不想養，就去收購，竟養了4、50隻之多，瑾兒全天候協助張羅食物，清理環境，每月飼料費就要花上近萬元。

巡迴校園 推廣生命教育

林天唄說，爬蟲類也是會生病，難忘有次收養的陸龜一直流鼻涕，帶牠看動物醫師，最後還是不治了，心裡很難過。

兩棲爬蟲類愈養愈多，林天唄和瑾兒從去年發起巡迴校園已經10場，讓更多小朋友認識爬蟲家族的生態習性，認識這個世界的物種繁浩，從愛護動物進行生命教育，更愛地球。

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(中國時報)