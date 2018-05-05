八哥鳥有靈性 絕不靠近佛堂

2018年05月05日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

2年多前，連毛都還沒長出來的八哥鳥「細隻仔」，疑似從鳥巢跌落地面，輾轉來到許家，從此成了許佑豪的最佳玩伴。頗有靈性的「細隻仔」似乎認得誰跟牠最好，不但從未用鳥嘴攻擊許佑豪姊弟，還常常許佑豪一下課就巴著他不放，狀似親密，總是讓偶爾被啄傷的其他家人看了直說好氣又好笑。

跌落鳥巢 細隻仔成家人

許佑豪的父親2年多前從工地撿回1隻瘦弱雛鳥，因身形瘦小，許家人便叫牠「細隻仔」。由於擔心細隻仔不會自己進食，許佑豪和姊姊、奶奶不但把飼料泡軟，還把吸管當引流管，靠灌食把細隻仔養得白白胖胖，整天在家裡任意飛翔，或是學人類走跳、爬樓梯，生活過得很自由。

許家對細隻仔採取自由放任主義，除了睡覺時間關回籠子，細隻仔整天都在屋內趴趴走；但奇怪的是，每個房間都自由進出的細隻仔，唯獨佛堂不曾踏進一步，似乎心裡明白神聖之地不能隨便靠近，充滿靈性也讓許家人頗感驚奇。

超會模仿 老愛叫主人名

對細隻仔又愛又恨的許佑豪姑姑說，自己不只一次被啄傷，有一次坐在客廳看電視，細隻仔竟直直朝她眼睛飛啄過來，才一瞬間隱形眼鏡就掉出來，眼睛痛到張不開，經醫生告知，才知道愛吃水果的細隻仔可能是把眼珠當葡萄。

許佑豪說，第1次知道細隻仔會模仿，是不斷聽到家裡電話響，卻沒有人接，等他想衝來接電話，才發現聲音從細隻仔身體發出來，除了電話鈴聲，細隻仔還會自言自語，尤其最愛跟著大人叫「許佑豪」和牠自己的名字，經常讓許佑豪自己以為長輩在呼喚他，忍不住回應兩聲。

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(中國時報)