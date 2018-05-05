飛常奇妙 人與寵物真摯互動

2018年05月05日 04:10 中國時報 林雅惠 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

人和動物之間的情誼，有時深厚得令人動容！高雄市民劉鎮源偶然獲贈2隻日本雞，從此竟結下不解之緣，他還為了這對雞兄妹推廣素食，獲頒國際獎牌；屏東書店老闆蔡依芸則是掏心掏肺，收服平時野性極強的麻雀雛鳥，客人都嘖嘖稱奇。

為了雞兄妹 推廣吃素食

旗山區推廣吃素食的劉鎮源因為有朋友送他2隻日本雞，從此與這對雞兄妹結下家人緣分，帶著四處遊玩，比其他雞來得開拓視野。

劉鎮源為這對兄妹雞取名「小愛」、「小善」，為了給牠們良好的居住環境，他將2樓陽台清空成為遊戲睡眠空間，餵食飼料外，也額外補充餅乾、蔬菜及水果。

小愛、小善長大了，只要劉鎮源去哪裡，2雞就跟到哪裡；為了推廣珍惜生命，劉鎮源會帶「小愛」、「小善」到城市光廊、中央公園、佛光山與人群互動，對2兄妹的真情款待，讓劉鎮源榮獲國際素食聯盟純素代表，獲得獎牌。

麻雀進駐書屋 客人驚喜

「真的是意外邂逅！」在屏東市經營獨立書店的蔡依芸2周前受友人之託，將家門前意外拾獲的雛鳥送往動物醫院，經檢查並無外傷後，便帶回家裡照顧，看著鳥兒羽毛漸豐，卻沒有飛走的念頭，她幫鳥取了名字叫「小栽」，同時十分享受這短暫的寵物時光。

經營小陽日栽書屋的蔡依芸把「小栽」飼養在開放空間，想著若牠想自由、隨時可以飛走。

但「小栽」一天天長大，學會飛翔後時常跳到蔡依芸身上，卻沒有飛走跡象，懂鳥的朋友都說麻雀很野性，根本不可能飼養，但一看到眼前景象，都覺得很驚訝。

書店客人見狀，總將話題圍繞在這隻鳥的身上，從未養過寵物的蔡依芸格外珍惜這意外「飛」來的緣分，會成為人生最美好的回憶之一。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)