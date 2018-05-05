寵物旅館人性化 捨鐵籠住木屋

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中國時報
／基隆報導

段佳伶4年前與先生回到故鄉基隆，開起寵物美容工作室，去年更進一步轉型開起「寵愛BABYQ美容工作坊」，以台北寵物旅館的規格提供寵物等值的優質住宿和美容服務，賓至如歸的細心照顧讓顧客稱讚，讓每隻住宿的狗、貓都像回到自己家一樣。

在台北提供寵物高端住宿、美容和周邊商品的複合式店面不少，但是在基隆，這樣的寵物旅館卻僅有2家，其中段佳伶所經營的，即是專門提供貓、狗寄宿與美容服務的寵物旅館。

段佳伶今年25歲，因從小就喜歡動物，18歲高職畢業後，為了追求夢想，特地到台北寵物店當店員，學習如何照顧貓、狗，4年多前和先生回到基隆故鄉開起寵物美容工作室，去年還將店面轉型兼營寵物美容和住宿，並以他們的4歲兒子綽號「Q弟」，來當作店名。

段佳伶說，相比坊間寵物店將貓狗寄放在鐵籠，他們提供專給貓、狗住宿的小木屋，店內還有寬敞的遊憩區讓貓、狗自由活動，住宿期間提供免費飼料，且小型犬、貓每晚住宿價格僅台北寵物住宿店的一半，也因此每逢連假不時有出國或至外地遠行的客人，帶著心愛的寵物上門寄宿。

段佳伶認為，經營寵物旅館不是只是把客人養的貓狗放在店裡面就好，由於每隻貓、狗都有不同的個性或習慣，需要投入更多的耐心去照顧，有一回客人帶著一隻瑪爾濟斯犬上門，該隻瑪爾濟斯患有焦慮症，沒看到人就會失去安全感，不停吠叫，因此在這隻瑪爾濟斯住宿期間，她和店員不時進入房間探視，甚至將瑪爾濟斯帶回自己房間「陪睡」，整晚相安無事，也取得飼主信賴，成為他們店裡忠實的老主顧。

(中國時報)

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