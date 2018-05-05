愛馬成癡 開餐廳與客人同樂

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中國時報
／高雄報導

人稱「可姐」的馬蹄鐵餐廳老闆娘鄭雅萍因為騎馬、愛馬，甚至開的餐廳也取了與馬有關的名字，最特別的是，養了3匹馬的她，除了店裡1：1的模型馬，她也會應客人要求，牽馬到餐廳，不吝嗇跟客人分享對馬的喜歡。

可姐說，5年多前她報名參觀馬場，發現馬並非一般認為是龐然大物、很凶、很可怕，接觸後反而覺得馬很溫馴，也會認主人，甚至跟主人撒嬌，因此從騎馬到愛馬，現在養了2公1母共3匹馬。

2013年3月，位於裕誠、辛亥路口的馬蹄鐵餐廳開幕，在車水馬龍的市區難得有間歐式音樂景觀餐廳，更讓路過民眾驚呼的是，偶爾經過還有真的馬。可姐認為，既然喜歡馬，就應該跟大家分享，因此不吝嗇牽馬過來。

可姐說，古代歐洲因為騎馬打仗，馬必須跟主人東征贏得勝利，要跑上千里路，而馬蹄鐵烙在腳底，代表跑過千里路的榮譽，因此馬蹄鐵被視為吉祥物。

當初要開餐廳時，為了取什麼店名，著實想了很多，後來想到不如用「馬蹄鐵」，既有帶來好運的意思，也跟她本身騎馬、愛馬的個性符合。

在餐廳裡，也可看見可姐對馬的喜歡，除了戶外有馬車，店裡還有1：1的模型馬，乍看之下跟真馬沒兩樣，所有騎馬的配備均有，另外店裡隨處可見與馬有關的布偶、裝飾等等，能與馬近距離接觸可說是難得的用餐經驗。

(中國時報)

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