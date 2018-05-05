捷運盃街舞大賽 總獎金76萬

2018捷運盃捷客街舞大賽即日起受理報名，比賽總獎金高達76萬元。（吳堂靖攝）

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中國時報
／台北報導

2018捷運盃捷客街舞大賽報名開跑！由藝人邱勝翊、愷樂攜手擔任代言人，本屆以「OPEN MIND．OPEN CITY」為主題，象徵台北的多元創新，要讓每位參賽者大膽發揮創意，本屆也首度取消複賽，鼓勵隊伍過關斬將闖進決賽，總獎金高達76萬元，即日起開始報名至7月1日止。

邁入第14屆的捷運盃捷客街舞大賽，4日由去年A組亞軍隊伍「動手動腳」帶來活力十足的開場表演，宣布賽事正式開始。舞蹈系出身的愷樂及藝人邱勝翊也以前輩之姿，當場分享練舞經驗，2人也會在決賽當天擔任評審，與參賽者「尬舞」。

今年街舞大賽分為「A組少年組」及「B組青年組」，首度取消複賽制，7月14日及7月15日舉辦初賽，各組前10名即可進入決賽；7月28日冠軍決賽，各組冠軍可獲得獎金16萬元、亞軍10萬元、季軍5萬元、優勝（各組3名）2萬元，決賽入圍獎金2500元（各組4名），總獎金高達76萬元。

報名即日起至7月1日止，報名並參加初賽的隊伍，即可獲得8月25日首度在台北小巨蛋舉辦的「2018捷運街舞音樂Party」入場門票，詳細參賽辦法可至街舞大賽官網（https://www.metrotaipeidance.com.tw/）查詢。

(中國時報)

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