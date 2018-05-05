瑞芳動物之家 黑鳶大量出現

2018年05月05日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市瑞芳動物之家周圍常可看到黑鳶展翅飛翔。（葉書宏翻攝）

新北市瑞芳動物之家位於瑞芳區八分寮頂山，地處偏僻人為開發少，提供野生動物絕佳棲息環境，晴朗午後3時至5時，周圍常可看到「黑鳶」展翅飛翔。

黑鳶為二級珍貴稀有保育類野生動物，台語俗稱「厲葉」，往昔農村社會常可見老鷹振翅飛翔，甚至還有關於厲葉的童謠：「厲葉、厲葉飛上山，囝仔快作官，厲葉飛高高，囝仔中狀元，厲葉飛低低，囝仔快作爸。」

黑鳶在1980年開始數量突然銳減，許多地區甚至完全絕跡，1990年以後已成為分布極為侷限的受威脅鳥類，據屏東科技大學野保所鳥類生態研究室在2016年的普查結果，全台總數626隻，瑞芳地區調查隻數為78隻；2017年調查總數則降至595隻。

動保處表示，在瑞芳動物之家常可見大量黑鳶族群集體飛翔於天空的壯觀畫面，在辨識黑鳶上，其尾部具凹尾特徵，似魚尾狀，其飛行甚為靈巧，滑翔能力極佳，在繁殖期以外的季節裡具有很強的群居性，是台灣猛禽中唯一真正具群居性的鳥類。

農業局長李玟表示，黑鳶在大自然食物鏈中扮演著級消費者角色，數量不多卻能有效控制小動物族群量，在生態系中扮演著重要的角色。動保處呼籲，騷擾黑鳶違反野生動物保育法第18條規定，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。

(中國時報)