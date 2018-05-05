敬鵬勘驗 檢 說像跑障礙賽

2018年05月05日 04:10 中國時報 蔡依珍 、呂筱蟬／桃園報導 、呂筱蟬／桃園報導

敬鵬惡火釀5警消殉職、2移工魂斷異鄉，桃園地檢署主任檢察官楊挺宏、檢察官董諭4日首度進入敬鵬平鎮3廠勘驗，發現環境非常惡劣，結構不安全無法恣意走動，都必須低頭、側身、蹲走分批零星進入，楊挺宏甚至2度撞到頭，因火場餘溫仍高，未來幾天將再分多次進入。

「進去一趟好像跑500公尺障礙賽，困難重重！」到場勘驗的檢消指出，1樓散落各式大小不一的鋼筋水泥，就算打燈現場仍視線不明，地面也是凹凸不平、到處積水，大白天要走到警消陳屍處，至少就要8分鐘，遑論案發時暗夜要在摸索中搶救失聯警消，「救人真的是冒險犯難！」辦案人員一度想以雷射測量距離，但障礙物太多，完全無用武之地。

檢方指出，因所有物品都燒得面目全非，就連打火兄弟最重要的逃生水帶也只看到零星散落在各處，部分甚至已燒融，將再調查是否為事後燒融、抑或第一時間就已斷了生路。

檢察官一度想上到6樓卻不得其門而入，換搭雲梯車直達5層樓高，從外觀由上往下了解建築結構和儲槽位置，發現外掛的工廠管線都燒損嚴重，排風管幾乎不見，將再和相關證據和證詞判斷火流方向和是否因此阻擋警消逃生，而2罹難移工的2廠4樓疑沒有排水設施，水淹約5公分高，火調人員都得涉水而過。

(中國時報)