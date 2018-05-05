30貨櫃集結 UNO市集好吃又好玩

2018年05月05日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

全台中最大的貨櫃市集4日由台中市長林佳龍揭幕，「UNO市集」以「都會樂園‧FUN心幸福」為主題打造特色空間，集結30多個貨櫃，林佳龍童心大發，轉扭蛋好手氣，獲得1隻恐龍模型，還騎上旋轉木馬，大玩模擬賽車，他笑說「玩到不想走！」

台中市拚招商，吸引國內外企業投資進駐，人山建設設立全台最大UNO貨櫃市集，落腳七期新市政百貨商圈內，4日開幕，特別打造「聆聽花開的聲音」主題貨櫃，迎接花博盛會。

林佳龍每個貨櫃走透透，玩起模擬賽車，酷勁十足，轉扭蛋好手氣抽到恐龍，因為「龍」和自己名字一樣，讓他樂開懷地說「歡迎龍來玩！」強調這處集結合創意及公益，打造好吃又好玩的新生活美學空間，市府會協助交通等配套措施。

人山建設董事長戴宏一、宏全國際董事長戴宏全表示，台中市審計新村、光復新村在市府推動下，提供年輕人創業空間，UNO市集概念源自希望在都市土地未達開發前，有別於傳統夜市、百貨商圈的型態推動，鼓勵品牌餐飲、街頭藝文、創新活動等進駐，營造善盡社會責任的青創空間。

占地2600坪的UNO貨櫃市集，「UNO」義大利文涵義為「一」，有「一級棒！」之意，其中一貨櫃以「聆聽花開的聲音」為主題，結合吉祥物家族及台中花卉意象，花博吉祥物虎媽驚喜現身，吸引大小朋友爭相合照。

(中國時報)