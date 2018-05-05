阿嬤下田 5隻狗保鑣隨行

張高寶月樂當5隻狗的狗班長，每隻都很愛她。（周麗蘭攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣古坑鄉荷苞山旁的竽芯園樹屋咖啡旁，常見1名穿雨鞋、袖套、帶鐮刀的阿嬤下田，身邊有「5個保鑣」護送，他們分別是3隻臘腸狗、1隻米克斯、1隻秋田犬。隊長82歲的張高寶月被簇擁著下田，一行6「人」都很快樂！

竽芯園10多年前養2隻臘腸狗小皮、鳳梨，張高寶月阿嬤就當牠們是孫子讚美、訓斥、撫摸、玩耍；2隻狗一前一後護送阿嬤採咖啡豆、整理果園，鳳梨幾年前遭毒死，全家都很傷心。

這10多年來不論朋友送來、路邊撿到的剛好都是臘腸狗，目前有「小皮」、「土豆」、「小乖」，土豆又與土狗生了「東東」，秋田犬「阿尬」則是新送來養的。

5隻狗既像張高寶月的孫子，也是她的保鑣；每天清晨她一穿上雨鞋，阿尬就當前鋒，東東隨後排隊，3隻老臘腸狗小皮、土豆、小乖貼心跟在她身旁亦步亦趨。

「1、2、1、2、1、2，快點，快點」阿嬤的動員令一出，5隻狗立馬總動員，全家只有阿嬤有此能耐，一次叫得動5隻狗，阿嬤當牠們是人，她說：「我們每天一行6人下田！」

從竽芯園到檳榔園有3、4公里遠，步行約40分鐘，下田隊伍井然有序靠右走，沒「人」亂衝，也沒人脫隊，到了田裡就是快樂時光，挖土、吃土、打滾。

5隻狗與張高寶月像生命共同體，24小時黏TT，阿嬤外出旅遊幾天，牠們就趴在路口等幾天，曾有一次「小乖」等不到阿嬤，還爬到床上聞阿嬤被單，越找越心急，結果把床單給撕爛了。

(中國時報)

30貨櫃集結 UNO市集好吃又好玩 Digital City進駐屏東 最夯3C搶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。