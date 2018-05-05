Digital City進駐屏東 最夯3C搶先玩

全國電子Digital City屏東店4日盛大開幕，占地近300坪空間，打造品牌專區。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

網路電商來勢洶洶，3C通路業者全國電子打出雙品牌策略，新通路品牌Digital City屏東店4日盛大開幕，占地近300坪空間，打造品牌專區，更設置沙發體驗區，全國電協理林政儒誇下豪語，新型態的體驗門市5年內將再展店30家。

Digital City屏東店是繼高雄及台中店之後全台第3家，店面詮釋「新潮、數位、科技」的品牌概念，打破以往專賣電器產品的印象，引進多品牌機種資通訊商品，提供中華電信等5家電信業者申辦服務，加碼跨入通訊業績，期望為整體營運有加分效益。

林政儒表示，屏東是最好呈現Digital City的城市，除鄰近百貨挑戰相對少，寬敞空間加上7米挑高的樓中樓設計，提供舒適購物環境。且店內設置SONY、Samsung、LG、Panasonic、Sharp、奇美、SAMPO等品牌影視體驗專區，讓顧客一目了然。

另外小家電展示專區有齊全品牌機種，包含IH電子鍋、水波爐、微波爐、烤箱、麵包機、電鬍刀、健康商品等專屬展示空間，小米品牌相關商品則擺放於小米品牌專區內，民眾沒事、放假都可以全家帶來逛逛，彷彿走逛百貨公司的購物感受。

全國電強調，新店鋪資訊3C商品占比提高近3成，可望成功吸引不同以往樣貌的客群，當消費者走進店內體驗選購3C用品時，順勢走逛家電區，希望也能為各類家電增加成交機會、為業績帶來貢獻。

(中國時報)

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