吉祥物觀光團 首站花蓮踩線

2018年05月05日 04:10 中國時報 張祈 、 楊漢聲 ／花蓮報導 ／花蓮報導

交通部觀光局「喔熊組長」領軍的「吉祥物觀光團」展開環島觀光旅遊，從台北車站出發後，4日直達花蓮，進行2天1夜的東部景點踩線行程，17家主體樂園共20隻吉祥物將出沒花蓮各大景點，邀請民眾一起合影同樂！

為宣傳全台灣好樂園及推廣花蓮觀光，交通部觀光局以「水噹噹 花東遊GO嗨」為主題，邀請20隻吉祥物全台走透透，首站就抵達花蓮，預計走訪花蓮文創園區逛園區特色文創商品、欣賞街頭藝人表演，再到東大門夜市與民眾互動、鯉魚潭打卡、怡園渡假野餐、遠雄海洋公園與海豚近距離接觸。

除了吉祥物齊聚花蓮，場面熱鬧可愛，2018台灣燈會「唯一」行動式「機器人花燈」也一起遊花蓮。台灣觀光遊樂園協會理事長李吉田指出，搭配各遊樂園粉絲頁一起直撥宣傳，上千萬名臉書網友可直接透過網路接受旅遊資訊，將花蓮的美告訴更多人，同時也宣傳各遊樂園母親節、暑期遊玩優惠。

花蓮縣觀光處長彭偉族說，震後花蓮觀光重創，但在各大企業、國民的親身力挺下，加上各式補助方案，住房率一路從2成最低點向上爬升，截至5月觀光飯店、民宿業住房率回升至6成，一般飯店因房間數較多，住房率也有3成的表現。

另外，母親節將至，台北榮民總醫院鳳林分院也舉辦母親節慶祝活動暨高齡友善社區關懷活動，由各社區關懷據點自行組隊報名演出，鳳林二胡班的中樂、太巴塱文健站的原住民舞蹈、麥子基金會馬太鞍站的夏威夷舞、鳳林長照小組的熱舞、志工音樂治療陳老師徵召現場觀眾西樂棒鐘表演等，就像熱鬧的嘉年華會。

(中國時報)