吉祥物觀光團 首站花蓮踩線

交通部觀光局為宣傳全台各地樂園及推廣花蓮觀光，昨由觀光局喔熊組長領軍，來花蓮2天1夜踩線團。（張祈攝）

友善列印
中國時報
／花蓮報導

交通部觀光局「喔熊組長」領軍的「吉祥物觀光團」展開環島觀光旅遊，從台北車站出發後，4日直達花蓮，進行2天1夜的東部景點踩線行程，17家主體樂園共20隻吉祥物將出沒花蓮各大景點，邀請民眾一起合影同樂！

為宣傳全台灣好樂園及推廣花蓮觀光，交通部觀光局以「水噹噹 花東遊GO嗨」為主題，邀請20隻吉祥物全台走透透，首站就抵達花蓮，預計走訪花蓮文創園區逛園區特色文創商品、欣賞街頭藝人表演，再到東大門夜市與民眾互動、鯉魚潭打卡、怡園渡假野餐、遠雄海洋公園與海豚近距離接觸。

除了吉祥物齊聚花蓮，場面熱鬧可愛，2018台灣燈會「唯一」行動式「機器人花燈」也一起遊花蓮。台灣觀光遊樂園協會理事長李吉田指出，搭配各遊樂園粉絲頁一起直撥宣傳，上千萬名臉書網友可直接透過網路接受旅遊資訊，將花蓮的美告訴更多人，同時也宣傳各遊樂園母親節、暑期遊玩優惠。

花蓮縣觀光處長彭偉族說，震後花蓮觀光重創，但在各大企業、國民的親身力挺下，加上各式補助方案，住房率一路從2成最低點向上爬升，截至5月觀光飯店、民宿業住房率回升至6成，一般飯店因房間數較多，住房率也有3成的表現。

另外，母親節將至，台北榮民總醫院鳳林分院也舉辦母親節慶祝活動暨高齡友善社區關懷活動，由各社區關懷據點自行組隊報名演出，鳳林二胡班的中樂、太巴塱文健站的原住民舞蹈、麥子基金會馬太鞍站的夏威夷舞、鳳林長照小組的熱舞、志工音樂治療陳老師徵召現場觀眾西樂棒鐘表演等，就像熱鬧的嘉年華會。

(中國時報)

Digital City進駐屏東 最夯3C搶… 數百員工調動 憂生計

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。