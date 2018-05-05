康乃馨價跌 盼母親節衝買氣

彰化縣議員劉淑芳（左）4日在議會縣政總質詢，贈送縣長魏明谷（右二）、議長謝典霖（右）康乃馨，呼籲協助在地花農促銷。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣是花卉的故鄉，也是全台最大康乃馨產地，今年天氣好，溫馨5月天，康乃馨開得繽紛，卻量多價跌，彰化縣議員劉淑芳關心花價不如去年，也為感謝天下所有母親的辛勞，4日特別準備康乃馨致贈彰化縣長魏明谷、議長謝典霖，一起促銷在地花卉，關心花農。

彰化縣康乃馨的栽培面積約40公頃，全台最大，今年春天沒寒風、大雨，康乃馨開得繽紛，產量較比去增加2到3成，造成價格下滑，花農不知該笑還是哭，只盼隨母親節的腳步，衝高買氣。

縣府農業處表示，3日台北花卉拍賣市場均價每把10朵48.5元，彰化市場均價更低，只有43.2元，較去年彰化市場均價50元，掉了13.6％，但預料會隨母親節逼近，買氣激增，價格會慢慢上揚。

魏明谷表示，縣府努力行銷在地花卉，將透過贈送康乃馨活動，傳遞幸福與感謝，藉一束康乃馨祝福所有媽媽母親節快樂，也呼籲大家多多選購康乃馨，幫助在地花農。

謝典霖說，最近康乃馨價格偏低，民眾在母親節前多購買鮮花，送給媽媽表達最誠摯的敬意，也幫助辛苦的花農促銷、增加收入，一舉兩得、一兼二顧，是最有意義的事情。

劉淑芳表示，彰化縣花農技術純熟，花型、花色眾多、貨源穩定、質量佳、價格平實，是全台首選，除了康乃馨，縣產花卉如火鶴紅、文心蘭、非洲菊或百合等，也值得多多選購，讓花融入日常生活，也鼓舞彰化優秀花農。

(中國時報)

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